Втрати Росії. Знищено 630 окупантів, 18 артсистем та гелікоптер
Збройні Сили України знищили 630 російських окупантів, спалили 18 артилерійських систем та гелікоптер за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що ворог наступає в районах Бахмута, Вугледара, Донецька, Кремінної та Сватового, за добу було 24 бойові зіткнення.
Загальні втрати армії РФ під час великої війни склали:
– особового складу – 220 450 (+630),
– танків – 3989 (+5),
– бойових броньованих машин – 7735 (+6),
– артилерійських систем – 3865 (+18),
– РСЗВ – 610,
– засобів ППО – 370 (+3),
– літаків – 314,
– гелікоптерів – 305 (+1),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3383 (+12),
– крилатих ракет – 1211
– кораблів/катерів – 18,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 6613 (+42),
– спеціальної техніки – 526 (+4).
- Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись до двох кілометрів на кожному.
- Генерал Сирський повідомив, що керівництво ВСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.
- Сирський побував на позиціях Сил оборони на Бахмутському напрямку, зустрівся з воїнами та командирами: дивіться відео.
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