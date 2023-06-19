Втрати Росії. Знищено 630 окупантів, 18 артсистем та гелікоптер

Збройні Сили України знищили 630 російських окупантів, спалили 18 артилерійських систем та гелікоптер за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що ворог наступає в районах Бахмута, Вугледара, Донецька, Кремінної та Сватового, за добу було 24 бойові зіткнення.

Загальні втрати армії РФ під час великої війни склали:

– особового складу – 220 450 (+630),

– танків – 3989 (+5),

– бойових броньованих машин – 7735 (+6),

– артилерійських систем – 3865 (+18),

– РСЗВ – 610,

– засобів ППО – 370 (+3),

– літаків – 314,

– гелікоптерів – 305 (+1),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3383 (+12),

– крилатих ракет – 1211

– кораблів/катерів – 18,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 6613 (+42),

– спеціальної техніки – 526 (+4).

Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись до двох кілометрів на кожному.

Генерал Сирський повідомив, що керівництво ВСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.

Сирський побував на позиціях Сил оборони на Бахмутському напрямку, зустрівся з воїнами та командирами: дивіться відео.

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