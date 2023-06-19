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Втрати Росії. Знищено 630 окупантів, 18 артсистем та гелікоптер

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 08:18
Втрати Росії. Знищено 630 окупантів, 18 артсистем та гелікоптер - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України знищили 630 російських окупантів, спалили 18 артилерійських систем та гелікоптер за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що ворог наступає в районах Бахмута, Вугледара, Донецька, Кремінної та Сватового, за добу було 24 бойові зіткнення.

Загальні втрати армії РФ під час великої війни склали:

– особового складу – 220 450 (+630),

– танків – 3989 (+5),

– бойових броньованих машин – 7735 (+6),

– артилерійських систем – 3865 (+18),

– РСЗВ – 610,

– засобів ППО – 370 (+3),

– літаків – 314,

– гелікоптерів – 305 (+1),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3383 (+12),

– крилатих ракет – 1211

– кораблів/катерів – 18,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 6613 (+42),

– спеціальної техніки – 526 (+4).

Втрати Росії. Знищено 630 окупантів, 18 артсистем та гелікоптер
  • Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись до двох кілометрів на кожному.
  • Генерал Сирський повідомив, що керівництво ВСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.
  • Сирський побував на позиціях Сил оборони на Бахмутському напрямку, зустрівся з воїнами та командирами: дивіться відео.

Дивіться також: Артилерія та міномети ЗСУ якісно відпрацювали по російській піхоті: відео з дрона

Наталія Медведєва
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