Через великі втрати окупанти облаштовують шпиталі у школах – Генштаб

Через великі втрати російські окупанти перетворили на шпиталь загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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У приміщені шкільної їдальні росіяни розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених.

Водночас цей військовий шпиталь використовується як логістичний хаб з перерозподілу поранених та загиблих російських військовослужбовців.

Тяжкопоранених солдатів та сержантів транспортують у медичні заклади Донецька, Маріуполя та Бердянська автомобільним транспортом. Транспортування поранених офіцерів здійснюють до російської федерації повітряним шляхом.

Російські окупанти і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають тяжкі бої. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.

За минулу добу Збройні Сили України знищили 630 російських окупантів.

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