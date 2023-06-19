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Через великі втрати окупанти облаштовують шпиталі у школах – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 20:01
Через великі втрати окупанти облаштовують шпиталі у школах – Генштаб - Фото
Знищені в Україні російські окупанти (скриншот)

Через великі втрати російські окупанти перетворили на шпиталь загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У приміщені шкільної їдальні росіяни розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених.

Водночас цей військовий шпиталь використовується як логістичний хаб з перерозподілу поранених та загиблих російських військовослужбовців.

Тяжкопоранених солдатів та сержантів транспортують у медичні заклади Донецька, Маріуполя та Бердянська автомобільним транспортом. Транспортування поранених офіцерів здійснюють до російської федерації повітряним шляхом.

  • Російські окупанти і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають тяжкі бої. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень. 
  • За минулу добу Збройні Сили України знищили 630 російських окупантів.
Вадим Ребрина
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