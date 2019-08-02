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Из-за дела ГБР арестовано здание, купленное Владимиром Кличко

Из-за дела ГБР арестовано здание, купленное Владимиром Кличко - Фото
Владимир Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.08.2019, 23:26

В решении суда указано, что сейчас спорный дом принадлежит общине Киева

Печерский районный суда Киева арестовал нежилой дом в центре Киева, аукцион на приобретение которого выиграла компания Владимира Кличко, брата мэра Виталия Кличко. Соответствующее решение суда опубликовано в Едином госреестре судебных решений.

Государственное бюро расследований ведет дело о возможном завладении имуществом территориальной общины Киева. Речь идет о доме площадью 1419,3 кв.м, расположенном по адресу улица Богдана Хмельницкого, 34Б, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что производство открыли 23 июля по заявлению директора компании Капитал. В заявлении говорилось, что к "завладению" причастны чиновники Киевской городской государственной администрации, народный депутат и должностные лица частного сектора. Следствие проверяет эту информацию.

В решении суда указано, что сейчас спорное здание принадлежит общине Киева. Наложив арест, суд запретил его отчуждать.

Сообщается, что в начале июля Киевсовет выставил дом на Хмельницкого 34Б на торги. Участие в них приняли две компании, и 30 июля победу одержала компания Вит-Плюс, которая принадлежит Владимиру Кличко.

30 июля Киевсовет сообщил о намерении заключить договор с Вит-Плюс, но, судя по информации на площадке Prozorro, так этого и не сделал. Фирма должна была купить дом за 37 130 000 грн. До этого дом арендовало у Киева ООО Альтернатива, которое было вторым участником торгов.

Отмечается, что ГБР открыло дело по заявлению предпринимателя Ларисы Гетьман-Гнидунець, которая занимается покупкой, продажей, строительством и предоставлением в аренду недвижимости, финансовым посредничеством. Как свидетельствуют данные судебного реестра, в 2005 году ее компания Капитал заключила с КГГА инвестиционный договор на реконструкцию спорного дома. Через несколько лет Киевсовет разорвал договор с Капиталом через суд. Причиной стало невыполнение условий договора в течение 10 лет.

Гетьман-Гнидунець писала в сети, что расторжение договора было неправосудным, и называла причастными к делу мэра Виталия Кличко, народного депутата Сергея Алексеева и предпринимателя Сергея Боярчукова. Последний является владельцем Альтернативы, а нардеп от БПП Алексеев - его бывший бизнес-партнер.

31 июля ГБР допросило киевского мэра в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве. Подозрения по делу Кличко не предъявлено, он проходит по нему в качестве свидетеля.

26 июля Виталий Кличко заявил, что он с братом Владимиром подал в суд на телеканал 1+1. Ранее в ТСН.Тиждень вышел сюжет в котором утверждалось, что братья Кличко отобрали здание у киевлян для склада и кухни собственного отеля 11 mirrors в центре Киева.

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