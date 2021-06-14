Из-за домашнего ареста Медведчук не получает зарплату в Раде
14.06.2021, 11:22
Виктор Медведчук (Фото: vybor.ua)
Один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук не получает запралату в Верховной Раде. Об этом говорится в ответе комитета по вопросам регламента на запрос Укринформа.
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В комитете сообщили, что сохранение зарплаты нардепа, как и любого другого работника, за время отсутствия из-за пребывания под домашним арестом законодательством не предусмотрено.
В комитете отметили, что зарплату нардепам начисляют на основании табеля учета рабочего времени, в который вносятся данные об участии не менее чем в 70% голосований Рады, присутствии на заседаниях комитетов, командировках, отпусках и больничных.
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту.
- 13 мая Медведчука отправили под домашний арест.
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