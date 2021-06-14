Из-за домашнего ареста Медведчук не получает зарплату в Раде

Один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук не получает запралату в Верховной Раде. Об этом говорится в ответе комитета по вопросам регламента на запрос Укринформа.

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В комитете сообщили, что сохранение зарплаты нардепа, как и любого другого работника, за время отсутствия из-за пребывания под домашним арестом законодательством не предусмотрено.

В комитете отметили, что зарплату нардепам начисляют на основании табеля учета рабочего времени, в который вносятся данные об участии не менее чем в 70% голосований Рады, присутствии на заседаниях комитетов, командировках, отпусках и больничных.

Денис Юдин

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