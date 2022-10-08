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Из-за неудач на фронте в России все больше критикуют Минобороны – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2022, 09:24
Из-за неудач на фронте в России все больше критикуют Минобороны – британская разведка - Фото
Сергей Шойгу (Фото - скриншот из видео)

В России все больше представителей системы критикуют военное руководство за неудачи в войне против Украины. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 8 октября.

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В результате продолжающихся неудач России на поле боя в течение последних двух недель все более разнообразные субъекты российской системы присоединились к критике руководства Минобороны РФ, говорится в отчете британцев.

В разведке уточнили, что среди критиков высшего военного руководства России были чеченский лидер Рамзан Кадыров, владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, одобренные государством телеведущие, поп-звезды и все более активное сообщество ультранационалистически настроенных военных блогеров.

"Кадыров и Пригожин, вероятно, воспринимаются как неформальные фигуры глав "провоенного" блока, чья критика основывается на аргументах в пользу большей целеустремленности и готовности России к эскалации", – говорится в отчете разведчиков.

В британской разведке подчеркивают, что критика по-прежнему нацелена на высшее военное командование, а не на высшее политическое руководство.

Однако это действительно представляет собой тенденцию публичного выражения несогласия с российским истеблишментом, которую, вероятно, будет трудно переломить.

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Наталія Медведєва
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Рамзан Кадыров война владимир путин евгений пригожин британская разведка
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