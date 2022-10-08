Из-за неудач на фронте в России все больше критикуют Минобороны – британская разведка

В России все больше представителей системы критикуют военное руководство за неудачи в войне против Украины. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 8 октября.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В результате продолжающихся неудач России на поле боя в течение последних двух недель все более разнообразные субъекты российской системы присоединились к критике руководства Минобороны РФ, говорится в отчете британцев.

В разведке уточнили, что среди критиков высшего военного руководства России были чеченский лидер Рамзан Кадыров, владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, одобренные государством телеведущие, поп-звезды и все более активное сообщество ультранационалистически настроенных военных блогеров.

"Кадыров и Пригожин, вероятно, воспринимаются как неформальные фигуры глав "провоенного" блока, чья критика основывается на аргументах в пользу большей целеустремленности и готовности России к эскалации", – говорится в отчете разведчиков.

В британской разведке подчеркивают, что критика по-прежнему нацелена на высшее военное командование, а не на высшее политическое руководство.

Однако это действительно представляет собой тенденцию публичного выражения несогласия с российским истеблишментом, которую, вероятно, будет трудно переломить.

Ранее Кадыров и Пригожин раскритиковали военно-политическое руководство РФ, обвинили российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на ухудшение ситуации вокруг Лимана и заявили, что России необходимо дооккупировать "аннексированные" четыре области всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности.

ISW сообщал, что Путин пытается погасить недовольство военными неудачами с помощью кадровых перестановок в армии РФ.

7 октября Washington Post написала, что Путин столкнулся со "значительным" несогласием члена своего окружения из-за войны.

Читайте также: Зеленский о Путине после войны: Все равно, что с ним будет. Пусть разбирается его общество

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.