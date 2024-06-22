Из-за ночной атаки россиян поврежден единый нефтегазовый университет в Украине – фото

Фото: Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа

В результате российской ракетной атаки в ночь на 22 апреля в Ивано-Франковске повреждено здание Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"К сожалению, поврежден наш Университет нефти и газа. Также повреждены 14 зданий и более 1000 квадратных метров кровли и детский сад, а также лицей на Набережной", – сказал он.

Мэр заверил, что ущерб будет возмещен.

На странице вуза в Facebook с просьбой о помощи и финансовой поддержке для преодоления последствий атаки.

Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа – единственное в Украине высшее учебное заведение IV уровня аккредитации нефтегазового профиля.

Фото: Игорь Зинкевич

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли украинскую энергетику: повреждены критические объекты во Львовской и Запорожской областях, ранены энергетики.

Последствия атаки на Ивано-Франковск – здесь.

Читайте также: Ночью Россия атаковала "Калибрами" с Азовского моря. ВМС называет это поворотным моментом