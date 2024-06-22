Через нічну атаку росіян пошкоджено єдиний нафтогазовий університет в Україні – фото

Фото: Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Унаслідок російської ракетної атаки в ніч проти 22 квітня в Івано-Франківську пошкоджена будівля Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Про це заявив мер міста Руслан Марцінків.

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"На жаль, пошкоджено наш Університет нафти і газу. Також пошкоджено 14 будівель і понад 1000 квадратних метрів покрівлі та дитячий садок, а також ліцей на Набережній", – сказав він.

Мер запевнив, що збитки будуть відшкодовані.

На сторінці вишу у Facebook із проханням про допомогу та фінансову підтримку для подолання наслідків атаки.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу – єдиний в Україні вищий навчальний заклад IV рівня акредитації нафтогазового профілю.

Фото: Ігор Зінкевич

Цієї ночі російські окупанти вкотре обстріляли українську енергетику: пошкоджено критичні об'єкти у Львівській та Запорізькій областях, поранені енергетики.

Наслідки атаки на Івано-Франківськ – тут.

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