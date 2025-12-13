Из-за переговоров по войне финский президент отменил поездку в США
Александр Стубб (Фото: TOMS KALNINS / EPA)

Финский президент Александр Стубб отменил планы посетить Соединенные Штаты, чтобы вместо этого принять участие в переговорах по окончанию войны РФ против Украины в Берлине, передает общественный вещатель Yle.

Стубб должен был находиться в штате Техас 15-16 декабря, где планировал принять участие в ряде мероприятий. Однако теперь он присоединится в понедельник к обсуждению мирного процесса по Украине.

Читайте также
Ядовитая таблетка Трампа к Рождеству. Почему выход из Донбасса приведет к третьему вторжению России

В переговорах в Берлине также примут участие "несколько других европейских глав государств и правительств, а также высокие представители Европейского Союза и НАТО", заявил офис финского президента 12 декабря.

В тот же день политик объявил о таком решении, ссылаясь на "критическую ситуацию в Украине".

Стубб имеет положительные отношения с президентом США Дональдом Трампом.

  • Ранее собеседники Axios сообщили, что в переговорах в Берлине 15 декабря примут участие спецпосланник президента США Уиткофф и зять Трампа Кушнер, а также президент Зеленский и руководители Германии, Франции и Британии.
  • Топ-чиновник США заявил медиа, что администрация Трампа якобы готова предоставить Украине гарантию безопасности на основе статьи НАТО о коллективной безопасности. Однако в этом же мирном плане есть создание "демилитаризованной зоны" на украинском Донбассе с отводом ВСУ.
переговорыФинляндиямирный планалександр стубб