Из-за переговоров по войне финский президент отменил поездку в США

Стубб объявил об изменении планов насчет визита в Америку, ссылаясь на "критическую ситуацию в Украине"

Александр Стубб (Фото: TOMS KALNINS / EPA)

Финский президент Александр Стубб отменил планы посетить Соединенные Штаты, чтобы вместо этого принять участие в переговорах по окончанию войны РФ против Украины в Берлине, передает общественный вещатель Yle.

Стубб должен был находиться в штате Техас 15-16 декабря, где планировал принять участие в ряде мероприятий. Однако теперь он присоединится в понедельник к обсуждению мирного процесса по Украине.

В переговорах в Берлине также примут участие "несколько других европейских глав государств и правительств, а также высокие представители Европейского Союза и НАТО", заявил офис финского президента 12 декабря.

В тот же день политик объявил о таком решении, ссылаясь на "критическую ситуацию в Украине".

Стубб имеет положительные отношения с президентом США Дональдом Трампом.