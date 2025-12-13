Через переговори щодо війни фінський президент скасував поїздку до США

Стубб оголосив про зміну планів щодо візиту до Америки, посилаючись на "критичну ситуацію в Україні"

Александр Стубб (Фото: TOMS KALNINS / EPA)

Фінський президент Александр Стубб скасував плани відвідати Сполучені Штати, щоб натомість узяти участь у перемовинах стосовно закінчення війни РФ проти України в Берліні, передає суспільний мовник Yle.

Стубб мав перебувати у штаті Техас 15-16 грудня, де планував взяти участь у низці заходів. Однак тепер він доєднається у понеділок до обговорень мирного процесу щодо України.

Читайте також Отруйна пігулка Трампа до Різдва. Чому вихід із Донбасу призведе до третього вторгнення Росії

У перемовинах у Берліні також візьмуть участь "декілька інших європейських глав держав і урядів, а також високі представники Європейського Союзу і НАТО", заявив офіс фінського президента 12 грудня.

Того ж дня політик оголосив про таке рішення, посилаючись на "критичну ситуацію в Україні".

Стубб має позитивні відносини з президентом США Дональдом Трампом.