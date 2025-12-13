Через переговори щодо війни фінський президент скасував поїздку до США
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Фінський президент Александр Стубб скасував плани відвідати Сполучені Штати, щоб натомість узяти участь у перемовинах стосовно закінчення війни РФ проти України в Берліні, передає суспільний мовник Yle.
Стубб мав перебувати у штаті Техас 15-16 грудня, де планував взяти участь у низці заходів. Однак тепер він доєднається у понеділок до обговорень мирного процесу щодо України.
Читайте також
У перемовинах у Берліні також візьмуть участь "декілька інших європейських глав держав і урядів, а також високі представники Європейського Союзу і НАТО", заявив офіс фінського президента 12 грудня.
Того ж дня політик оголосив про таке рішення, посилаючись на "критичну ситуацію в Україні".
Стубб має позитивні відносини з президентом США Дональдом Трампом.
- Раніше співрозмовники Axios повідомили, що у переговорах в Берліні 15 грудня візьмуть участь спецпосланець президента США Віткофф і зять Трампа Кушнер та президент Зеленський і керівники Німеччини, Франції та Британії.
- Топчиновник США заявив медіа, що адміністрація Трампа нібито готова надати Україні гарантію безпеки на основі статті НАТО про колективну безпеку. Однак у цьому ж мирному плані є створення "демілітаризованої зони" на українському Донбасі з відведенням ЗСУ.
Коментарі (0)