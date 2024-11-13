Из-за подрыва плотины из Кураховского водохранилища вылилось 20 из 55 млн кубометров воды

Вадим Филашкин (Фото: Донецкая ОВА)

20 из 55 млн кубометров воды вылилось из Кураховского водохранилища в результате повреждения плотины оккупантами. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Позавчера [11 ноября] оккупант взорвал дамбу Кураховского водохранилища, где находилось 55 млн кубометров воды. 20 млн кубометров вытекло за пределы Кураховского водохранилища", — сказал глава ОВА.

Филашкин добавил, что подтоплений населенных пунктов нет. Угрозы для населения, оставшегося в населенных пунктах поблизости, тоже нет.

"Всех детей мы увезли заранее", — подчеркнул он.

11 ноября стало известно, что в результате обстрела россиянами города Курахово была повреждена Терновская дамба Кураховского водохранилища.

В тот же день Филашкин сообщил, что затопления жилых домов не зафиксировано. По его словам, этот удар потенциально угрожает жителям населенных пунктов на реке Волчьей.

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