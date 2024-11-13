Унаслідок підриву дамби з Курахівського водосховища вилилося 20 із 55 млн кубометрів води
20 із 55 млн кубометрів води вилилося з Курахівського водосховища внаслідок пошкодження дамби окупантами. Про це в ефірі телемарафону повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
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"Позавчора [11 листопада] окупант підірвав дамбу Курахівського водосховища, де знаходилося 55 млн кубометрів води. 20 млн кубометрів витекли за межі Курахівського водосховища", – сказав глава ОВА.
Філашкін додав, що підтоплень населених пунктів немає. Загрози для населення, яке залишилося в селищах поблизу, теж немає.
"Всіх дітей ми вивезли заздалегідь", – наголосив він.
- 11 листопада стало відомо, що унаслідок обстрілу росіянами міста Курахове було пошкоджено Тернівську дамбу Курахівського водосховища.
- Того самого дня Філашкін повідомив, що затоплень житлових будинків не зафіксовано. За його словами, цей удар потенційно загрожує жителям населених пунктів на річці Вовчій.
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