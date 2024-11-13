Унаслідок підриву дамби з Курахівського водосховища вилилося 20 із 55 млн кубометрів води

Вадим Філашкін (Фото: Донецька ОВА)

20 із 55 млн кубометрів води вилилося з Курахівського водосховища внаслідок пошкодження дамби окупантами. Про це в ефірі телемарафону повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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"Позавчора [11 листопада] окупант підірвав дамбу Курахівського водосховища, де знаходилося 55 млн кубометрів води. 20 млн кубометрів витекли за межі Курахівського водосховища", – сказав глава ОВА.

Філашкін додав, що підтоплень населених пунктів немає. Загрози для населення, яке залишилося в селищах поблизу, теж немає.

"Всіх дітей ми вивезли заздалегідь", – наголосив він.

11 листопада стало відомо, що унаслідок обстрілу росіянами міста Курахове було пошкоджено Тернівську дамбу Курахівського водосховища.

Того самого дня Філашкін повідомив, що затоплень житлових будинків не зафіксовано. За його словами, цей удар потенційно загрожує жителям населених пунктів на річці Вовчій.

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