Из-за ракетных обстрелов задерживаются ряд поездов: список
03.05.2022, 21:51
Иллюстративное фото: Укрзалізниця/Facebook
В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций во Львове ряд поездов задерживаются в пути, сообщила Укрзалізниця в 21:37.
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Задерживаются следующие поезда:
№4 Львов – Запорожье (задерживается отправка);
№25 Рахов – Одесса (+1 час);
№49 Трускавец – Киев (+1 ч 30 мин);
№60 Чоп – Киев (+2 ч);
№12 Львов – Киев (задерживается отправка);
№22 Трускавец – Харьков (+3 ч);
№749 Киев – Ивано-Франковск (+1 час).
№231 Днепр — Львов (+3 часа);
№53 Днепр — Одесса (+3 часа);
№75 Кривой Рог – Киев (+2 ч);
№175 Запорожье – Жмеринка (+2 ч);
№85 Запорожье – Львов (+1,5 часа);
№37 Запорожье – Киев (+1,5 часа).
- Сегодня российские оккупанты нанесли ракетные удары по ряду украинских городов. Часть из них сбила ПВО.
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