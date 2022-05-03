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Из-за ракетных обстрелов задерживаются ряд поездов: список

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 21:51
Из-за ракетных обстрелов задерживаются ряд поездов: список - Фото
Иллюстративное фото: Укрзалізниця/Facebook

В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций во Львове ряд поездов задерживаются в пути, сообщила Укрзалізниця в 21:37.

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Задерживаются следующие поезда:

№4 Львов – Запорожье (задерживается отправка);

№25 Рахов – Одесса (+1 час);

№49 Трускавец – Киев (+1 ч 30 мин);

№60 Чоп – Киев (+2 ч);

№12 Львов – Киев (задерживается отправка);

№22 Трускавец – Харьков (+3 ч);

№749 Киев – Ивано-Франковск (+1 час).

№231 Днепр — Львов (+3 часа);

№53 Днепр — Одесса (+3 часа);

№75 Кривой Рог – Киев (+2 ч);

№175 Запорожье – Жмеринка (+2 ч);

№85 Запорожье – Львов (+1,5 часа);

№37 Запорожье – Киев (+1,5 часа).

  • Сегодня российские оккупанты нанесли ракетные удары по ряду украинских городов. Часть из них сбила ПВО.
Вадим Ребрина
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обстрел Львов укрзалізниця
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