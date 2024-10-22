Из-за российского удара в Харькове прилет рядом с учебным заведением
Российский КАБ (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Из-за российской атаки в Харькове есть прилет рядом с учебным заведением, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Удар произошел в Киевском районе города – в жилых домах рядом частично вылетели окна, информация о пострадавших уточняется.

Ранее городской голова сообщил, что в городе были слышны звуки взрывов – россияне атаковали управляемыми авиабомбами.

Впоследствии стало известно, что на месте одного из прилетов в Холодногорском районе загорелся пожар, информация о пострадавших уточнялась.

Также Терехов писал об информации об ударе оккупантов по Салтовскому району.

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