Из-за российского удара в Харькове прилет рядом с учебным заведением

В жилых домах рядом частично вылетели окна

Российский КАБ (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Из-за российской атаки в Харькове есть прилет рядом с учебным заведением, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Удар произошел в Киевском районе города – в жилых домах рядом частично вылетели окна, информация о пострадавших уточняется.

Ранее городской голова сообщил, что в городе были слышны звуки взрывов – россияне атаковали управляемыми авиабомбами.

Впоследствии стало известно, что на месте одного из прилетов в Холодногорском районе загорелся пожар, информация о пострадавших уточнялась.

Также Терехов писал об информации об ударе оккупантов по Салтовскому району.

Вечером в воскресенье, 20 октября, россияне нанесли авиаудары по Харькову – были пострадавшие, часть города осталась без света.

Российская армия ночью и утром 22 октября атаковала Сумы дронами-камикадзе Shahed. По предварительной информации, погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили в Сумской областной военной администрации.