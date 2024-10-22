Через російський удар у Харкові приліт поряд з навчальним закладом

Російський КАБ (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Через російську атаку у Харкові є приліт поряд з навчальним закладом, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Удар стався у Київському районі міста – у житлових будинках поряд частково повилітали шибки, інформація про постраждалих уточнюється.

Раніше міський голова повідомив, що у місті було чути звуки вибухів – росіяни атакували керованими авіабомбами.

Згодом стало відомо, що на місці одного з прильотів у Холодногірському районі зайнялася пожежа, інформація щодо постраждалих уточнювалася.

Також Терехов писав про інформацію щодо удару окупантів по Салтівському району.

Увечері в неділю, 20 жовтня, росіяни завдали авіаударів по Харкову – були постраждалі, частина міста лишилася без світла.

Російська армія вночі та зранку 22 жовтня атакувала Суми дронами-камікадзе Shahed. За попередньою інформацією, загинули три людини, зокрема дитина, повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.