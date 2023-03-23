Из-за войны Россия не поставит Индии обещанные вооружения, возможно, ЗРК С-400 – Reuters

Из-за войны против Украины Россия не может поставить Индии жизненно важные оборонные грузы, которые она обязалась предоставить индийским Вооруженным силам. Об этом заявили ВВС Индии, передает Reuters.

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Как отмечается, представитель ВВС Индии сообщил комитету индийского парламента, что в этом году Россия запланировала "крупную поставку", но она не состоится. Он связал это с войной России против Украины.

Представитель посольства России в Нью-Дели заявил журналистам, что у него "нет информации, которая могла бы подтвердить сказанное".

Рособоронэкспорт, который является подразделением правительства России по экспорту оружия, не ответил на просьбу о комментарии.

В докладе представителя ВВС Индии не упоминаются подробности о поставке.

Сообщается, что самая крупная текущая поставка — это ЗРК С-400 "Триумф", закупленные Индией у России в 2018 году за $5,4 млрд. Три из этих систем уже поставлены, еще две ожидаются.

ВВС Индии также зависят от российских запасных частей для своих истребителей Су-30МКИ и МиГ-29.

Россия, а до нее Советский Союз, десятилетиями были основным поставщиком Индии вооружений и оборонной техники.

Согласно последним данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, на долю России пришлось $8,5 млрд из $18,3 млрд, которые Индия потратила на импорт оружия с 2017 года.

Последние два десятилетия Нью-Дели стремится уменьшить свою зависимость от Москвы, рассматривает возможности сотрудничества с Францией, США и Израилем, а также развивать собственное производство.

17 марта Индия одобрила закупку ракет, вертолетов, артиллерийских орудий и систем радиоэлектронной борьбы на сумму $8,5 млрд.

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Наталія Медведєва

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