Из-за войны Россия не поставит Индии обещанные вооружения, возможно, ЗРК С-400 – Reuters
Из-за войны против Украины Россия не может поставить Индии жизненно важные оборонные грузы, которые она обязалась предоставить индийским Вооруженным силам. Об этом заявили ВВС Индии, передает Reuters.
Как отмечается, представитель ВВС Индии сообщил комитету индийского парламента, что в этом году Россия запланировала "крупную поставку", но она не состоится. Он связал это с войной России против Украины.
Представитель посольства России в Нью-Дели заявил журналистам, что у него "нет информации, которая могла бы подтвердить сказанное".
Рособоронэкспорт, который является подразделением правительства России по экспорту оружия, не ответил на просьбу о комментарии.
В докладе представителя ВВС Индии не упоминаются подробности о поставке.
Сообщается, что самая крупная текущая поставка — это ЗРК С-400 "Триумф", закупленные Индией у России в 2018 году за $5,4 млрд. Три из этих систем уже поставлены, еще две ожидаются.
ВВС Индии также зависят от российских запасных частей для своих истребителей Су-30МКИ и МиГ-29.
Россия, а до нее Советский Союз, десятилетиями были основным поставщиком Индии вооружений и оборонной техники.
Согласно последним данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, на долю России пришлось $8,5 млрд из $18,3 млрд, которые Индия потратила на импорт оружия с 2017 года.
Последние два десятилетия Нью-Дели стремится уменьшить свою зависимость от Москвы, рассматривает возможности сотрудничества с Францией, США и Израилем, а также развивать собственное производство.
- 17 марта Индия одобрила закупку ракет, вертолетов, артиллерийских орудий и систем радиоэлектронной борьбы на сумму $8,5 млрд.
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