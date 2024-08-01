Израиль подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС, которого считают организатором нападения

13 июля в Израиле сообщалось, что Дейф был в одной комнате с командиром бригады ХАМАС во время атаки по сектору Газа

Удар по сектору Газа 13 июля (Фото: EPA/HAITHAM IMAD)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию командира военного крыла ХАМАС Мухаммада Дейфа, которого считают одним из организаторов нападения на страну 7 октября. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

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"Теперь мы можем подтвердить: Мохаммед Дейф был ликвидирован", – говорится в сообщении.

13 июля в Израиле сообщалось, что Дейф был в одной комнате с командиром бригады ХАМАС в Хан-Юнисе Рафаа Саламехом во время атаки по сектору Газы.

Удар по Сектору Газа 13 июля (Фото: EPA/HAITHAM IMAD)

Многие считают Дейфа главным архитектором атаки 7 октября, из-за которой погибли около 1200 человек на юге Израиля, что спровоцировало войну Израиля и группировки ХАМАС.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Исмаил Хания был убит в Тегеране.

Группировка утверждает, что это произошло во время "жестокого сионистского нападения на его резиденцию" после участия в инаугурации нового президента Ирана.

31 июля Иран пригрозил "строгим ответом" за убийство Хании и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

В тот же день ЦАХАЛ ударила по столице Ливана Бейруту, в результате чего погиб высокий военный командир Хезболлы Фуад Шакра, также известный как Хадж Мохсин.

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