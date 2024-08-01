Ізраїль підтвердив ліквідацію військового лідера ХАМАС Дейфа, якого вважають організатором нападу

13 липня в Ізраїлі повідомляли, що Дейф був в одній кімнаті з командиром бригади ХАМАС під час атаки по сектору Гази

Удар по сектору Гази 13 липня (Фото: EPA/HAITHAM IMAD)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила ліквідацію командира військового крила ХАМАС Мухаммада Дейфа, якого вважають одним з організаторів нападу на країну 7 жовтня. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

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"Тепер ми можемо підтвердити: Мохаммед Дейф був ліквідований", – йдеться у повідомленні.

13 липня в Ізраїлі повідомляли, що Дейф був в одній кімнаті з командиром бригади ХАМАС у Хан-Юнісі Рафаа Саламехом під час атаки по сектору Гази.

Удар по Секторі Газа 13 липня (Фото: EPA/HAITHAM IMAD)

Багато хто вважає Дейфа головним архітектором атаки 7 жовтня, через яку загинули близько 1200 людей на півдні Ізраїлю та яка спровокувала війну Ізраїлю й угруповання ХАМАС.

31 липня палестинське терористичне угрупування ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ісмаїла Ганію було вбито у Тегерані.

Угрупування стверджує, що це сталося під час "жорстокого сіоністського нападу на його резиденцію" після участі в інавгурації нового президента Ірану.

31 липня Іран пригрозив "суворою відповіддю" за вбивство Ганії та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

Того ж дня ЦАХАЛ вдарила по столиці Лівану Бейруту, внаслідок чого загинув найвищий військовий командир Хезболли Фуад Шакра, також відомий як Хадж Мохсін.

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