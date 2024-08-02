Израиль призвал исключить Турцию из НАТО. Международник Куса: Альянс на это не пойдет

Илия Куса считает, что если Турцию исключат из НАТО, то это лишь подтолкнет Анкару в сторону России и Китая

Интервью: эксперт Куса

НАТО никогда не пойдет на исключение Турции из Альянса, ведь страна слишком "ценна" для него, считает эксперт по Ближнему Востоку Украинского института будущего Илия Куса. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net, комментируя соответствующий призыв Министерства иностранных дел Израиля.

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"НАТО никогда на это не пойдет. Турция слишком ценна и важна, чтобы исключать ее из НАТО. Это единственная страна на Ближнем Востоке, которая в составе НАТО. Это очень ценный партнер, поскольку Турция географически так расположена, что она очень полезна Альянсу", – заявил Куса.

Эксперт уточнил, что речь идет о доступе к Черному морю и контроле над проливами Босфор и Дарданеллы. Кроме того, по его словам, Турция является "вратами" на Ближний Восток и в Африку и оказывает влияние на многие региональные процессы.

"Я не верю, что Турцию исключат из НАТО. Если Турцию исключат из НАТО, то это лишь подтолкнет ее в сторону России и Китая. Зачем Альянсу это делать? Они сами себе выстрелят в ногу просто", — отметил Куса.

Он добавил, что если бы Турция хотела выйти из НАТО, то давно бы это сделала.

"Они абсолютно комфортно себя чувствуют интегрированными в западные институции типа НАТО, и имея достаточно комфортные торговые условия с Европейским Союзом, и сейчас уже стабильные отношения с Соединенными Штатами", — заявил эксперт.

В то же время Анкара, по его словам, имеет простор для маневра по другим направлениям, выстраивая по своему усмотрению отношения с Россией, Китаем и Индией.

28 июля турецкий президент Эрдоган заявил, что его страна может "войти" в Израиль, как это было в прошлом в Ливии и Нагорном Карабахе.

На заявление Эрдогана отреагировал глава МИД Израиля Исраэль Кац. Он опубликовал коллаж из двух фото: на одном изображен Эрдоган, а на другом – иракский диктатор Саддам Хусейн.

30 июля МИД Израиля призвал мировых лидеров добиться исключения Турции из НАТО после заявления Эрдогана.

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