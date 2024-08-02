Ізраїль закликав виключити Туреччину з НАТО. Міжнародник Куса: Альянс ніколи на це не піде

Ілія Куса вважає, що якщо Туреччину виключать із НАТО, то це лише підштовхне Анкару в бік Росії та Китаю

Інтерв'ю: експерт Куса

НАТО ніколи не піде на виключення Туреччини з Альянсу, адже країна занадто "цінна" для нього, вважає експерт із питань Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Про це він розповів у інтерв’ю LIGA.net, коментуючи відповідний заклик Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

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"НАТО ніколи на це не піде. Туреччина занадто цінна й важлива, щоб виключати її з НАТО. Це єдина країна на Близькому Сході, яка є в складі НАТО. Це дуже цінний партнер, оскільки Туреччина географічно так розташована, що вона дуже корисна для Альянсу", – заявив Куса.

Експерт уточнив, що мова йде про доступ до Чорного моря та контроль над протоками Босфор і Дарданелли. Крім того, за його словами, Туреччина є "брамою" на Близький Схід та в Африку і має вплив на багато регіональних процесів.

"Я не вірю, що Туреччину виключать із НАТО. Якщо Туреччину виключать із НАТО, то це лише підштовхне її в бік Росії та Китаю. Навіщо Альянсу це робити? Вони самі собі вистрілять в ногу просто", – зазначив Куса.

Він додав, що, якби Туреччина хотіла вийти з НАТО, то давно б це зробила.

"Вони абсолютно комфортно себе почувають інтегрованими в західні інституції, типу НАТО, і маючи достатньо комфортні торговельні умови з Європейським Союзом, і зараз вже стабільні відносини зі Сполученими Штатами", – заявив експерт.

Водночас Анкара, за його словами, має простір для маневру на інших напрямках, вибудовуючи на власний розсуд відносини з Росією, Китаєм та Індією.

28 липня турецький президент Ердоган заявив, що його країна може "увійти" до Ізраїлю, як це було в минулому в Лівії та Нагірному Карабаху.

На заяву Ердогана відреагував глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац. Він опублікував колаж із двох фото: на одному зображений Ердоган, а на іншому – іракський диктатор Саддам Хусейн.

30 липня МЗС Ізраїлю закликало світових лідерів домогтися виключення Туреччини з НАТО після заяви Ердогана.

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