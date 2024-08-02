Білий дім готується до нападу Ірану на Ізраїль, який може бути більшим за атаку 13 квітня – Axios

До атаки може також приєднатися Хезболла, зазначили співрозмовники видання

Джо Байден (Фото: EPA)

Адміністрація американського президента Джо Байдена переконана – Іран збирається напасти на Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії у Тегерані на початку цього тижня. Про це повідомило видання Axios із посиланням на слова двох американських чиновників, які говорили на умовах анонімності.

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За словами співрозмовників видання, іранцям та їхнім довіреним особам може знадобитися кілька днів на координацію й підготовку нападу на Ізраїль.

Зворотна відповідь може бути схожою на атаку на Ізраїль 13 квітня, але, ймовірно, масштабнішою, поділилися очікуваннями чиновники.

До атаки може також приєднатися Хезболла, зазначили вони.

Також за даними журналістів, адміністрація Байдена занепокоєна тим, що в межах цієї атаки буде складніше мобілізувати аналогічну міжнародну та регіональну коаліцію країн, що захистила Ізраїль від попередньої іранської атаки, оскільки вбивство Ганії "викликало різкі антиізраїльські настрої" у всьому регіоні.

Один зі співрозмовників проінформував, що Пентагон і Центральне командування США проводять підготовку, аналогічну тій, яку проводили напередодні квітневої атаки.

За його словами, вона включає залучення американських військ у Перській затоці, Східному Середземномор'ї та Червоному морі.

Атака на Ізраїль у квітні (Фото: EPA/ATEF SAFADI)

Напередодні Байден поспілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Під час розмови глава США підтвердив свою відданість безпеці Ізраїлю від усіх загроз з боку Ірану.

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