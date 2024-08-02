Белый дом готовится к самой масштабной атаке Ирана на Израиль за последнее время – Axios
Администрация американского президента Джо Байдена убеждена, что Иран собирается напасть на Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в начале этой недели. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на слова двух американских чиновников, говоривших на условиях анонимности.
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По словам собеседников издания, иранцам и их доверенным лицам может понадобиться несколько дней на координацию и подготовку нападения на Израиль.
Ответный удар может быть похож на атаку на Израиль 13 апреля, но, вероятно, будет более масштабным, поделились ожиданиями чиновники.
К атаке может также присоединиться Хезболла, отметили они.
Также по данным журналистов, администрация Байдена обеспокоена тем, что в рамках этой атаки будет сложнее мобилизовать аналогичную международную и региональную коалицию стран, защитившую Израиль от предыдущей иранской атаки, поскольку убийство Хании "вызвало резкие антиизраильские настроения" по всему региону.
Один из собеседников проинформировал, что Пентагон и Центральное командование США проводят подготовку, аналогичную той, которую проводили накануне апрельской атаки.
По его словам, она включает в себя привлечение американских войск в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.
Накануне Байден пообщался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе разговора глава США подтвердил свою приверженность безопасности Израиля от всех угроз со стороны Ирана.
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- 13 апреля Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.
- В ночь этой атаки Иран запустил в сторону Израиля более 200 ракет и беспилотников. По словам неназванных официальных лиц стран, США сбили большую часть дронов за пределами воздушного пространства Израиля.
- Байден заявил, что американские военные помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.
- В Тегеране утром 31 июля ликвидировали Ханию – прямо в его резиденции. Перед этим Израиль уничтожил военного лидера террористов Хезболлы в столице Ливана Бейруте.
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