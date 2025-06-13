Израиль проинформировал Германию о нападении на Иран. Мерц просит избегать эскалации

Фридрих Мерц и Беньямин Нетаньяху (Фото: Amos Ben-Gershom/GPO)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал канцлера Германии Фридриха Мерца о нападении на Иран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление канцлера.

Мерц отметил, что Израиль имеет право на самооборону, а Иран не должен разрабатывать ядерное оружие. В то же время он призвал обе стороны "воздержаться от эскалации".

"Мы призываем обе стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации и дестабилизации всего региона", – заявил канцлер.

Он также сообщил, что Германия тесно координирует свои действия с партнерами, в частности с США, Великобританией и Францией.

Кроме того, Мерц созвал заседание кабинета министров безопасности, на котором было принято решение принять все необходимые меры предосторожности для защиты граждан Германии в Израиле, Иране и регионе, а также усилить защиту еврейских и израильских объектов.

Канцлер также отметил, что Германия уже много лет выражает обеспокоенность по поводу передовой программы Ирана по созданию ядерного оружия и что Иран продолжает не выполнять свои обязательства по раскрытию информации о своей работе по обогащению материалов, пригодных для создания ядерного оружия.