Ізраїль проінформував Німеччину про напад на Іран. Мерц просить уникати ескалації

Фрідріх Мерц та Беньямін Нетаньягу (Фото: Amos Ben-Gershom/GPO)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу поінформував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про напад на Іран. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву канцлера.

Мерц зазначив, що Ізраїль має право на самооборону, а Іран не повинен розробляти ядерну зброю. Водночас він закликав обидві сторони "утриматися від ескалації".

"Ми закликаємо обидві сторони утриматися від кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації та дестабілізації всього регіону", – заявив канцлер.

Він також повідомив, що Німеччина тісно координує свої дії з партнерами, зокрема зі США, Великою Британією та Францією.

Крім того, Мерц скликав засідання кабінету міністрів безпеки, на якому було ухвалено рішення вжити всіх необхідних заходів для захисту громадян Німеччини в Ізраїлі, Ірані та регіоні, а також посилити захист єврейських та ізраїльських об'єктів.

Канцлер також зазначив, що Німеччина вже багато років висловлює занепокоєння щодо передової програми Ірану стосовно створення ядерної зброї та Іран продовжує не виконувати свої зобов'язання щодо розкриття інформації про свою роботу зі збагачення матеріалів, придатних для створення ядерної зброї.