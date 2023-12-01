Израиль заявил, что ХАМАС нарушил перемирие. ЦАХАЛ снова наносит авиаудары по Газе

В армии обороны Израиля заявили, что террористы ХАМАС нарушили перемирие ракетным обстрелом, а поэтому ЦАХАЛ возобновляет операцию в секторе Газа

Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA/ABIR SULTAN)

В армии обороны Израиля заявили, что террористы ХАМАС нарушили перемирие ракетным обстрелом, а поэтому ЦАХАЛ возобновляет операцию в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе АОИ.

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Израильтяне заявляют о перехвате пуска ракет в населенных пунктах вблизи границы с Газой.

"ХАМАС нарушил оперативную паузу, а также открыл огонь по территории Израиля. ЦАХАЛ возобновил боевые действия в секторе Газа", — сказано в сообщении.

Отмечается, что израильская авиация наносит серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа.

В канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху заявили, что террористы "нарушили рамки, не выполнив свое обязательство по освобождению всех женщин-заложниц и обстреляв ракетами Израиль".

"На фоне возвращения к боевым действиям мы подчеркиваем, что правительство Израиля привержено достижению целей войны — освобождению наших заложников, ликвидации ХАМАС и обеспечению того, чтобы Газа никогда больше не могла угрожать народу Израиля", — сообщили в представительстве.

ХАМАС выпустил 20 октября 2023 года гражданок США Джудит Тай Раанан и ее дочь Натали Раанан, а 23 октября – двух пожилых израильтянок Йохевед Лифшиц и Нурит Купер.

11 ноября ГУР Минобороны опубликовало фото и видео с эвакуированными из сектора Газа гражданами, которые уже прибыли в Молдову из Египта и возвращаются в Украину.

24 ноября представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии для LIGA.net заявил, что по состоянию на 24 ноября из сектора Газа в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывезти 259 человек.

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