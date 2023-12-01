Ізраїль заявив, що ХАМАС порушив перемир'я. ЦАХАЛ знову завдає авіаударів по Газі

В армії оборони Ізраїлю заявили, що терористи ХАМАС порушили перемир'я ракетним обстрілом, а тому ЦАХАЛ відновлює операцію в секторі Гази

Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA/ABIR SULTAN)

В армії оборони Ізраїлю заявили, що терористи ХАМАС порушили перемир'я ракетним обстрілом, а тому ЦАХАЛ відновлює операцію в секторі Газа. Про це повідомили у пресслужбі АОІ.

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Ізраїльтяни заявляють про перехоплення пуску ракет у населених пунктах поблизу кордону з Газою.

"ХАМАС порушив оперативну паузу, а також відкрив вогонь по території Ізраїлю. ЦАХАЛ відновив бойові дії в секторі Гази", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що ізраїльська авіація завдає серії ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази.

У канцелярії прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу заявили, що терористи "порушили рамки, не виконавши свого зобов'язання щодо звільнення всіх жінок-заручниць та обстрілявши ракетами Ізраїль".

"На тлі повернення до бойових дій ми наголошуємо, що уряд Ізраїлю відданий досягненню цілей війни — звільненню наших заручників, ліквідації ХАМАС та забезпеченню того, щоб Газа ніколи більше не могла загрожувати народу Ізраїлю", — повідомили у представництві.

ХАМАС випустив 20 жовтня 2023 року громадянок США Джудіт Тай Раанан та її доньку Наталі Раанан, а 23 жовтня – двох літніх ізраїльтянок Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.

11 листопада ГУР Міноборони опублікувало фото та відео з евакуйованими із сектору Гази громадянами, які вже прибули до Молдови з Єгипту й повертаються до України.

24 листопада представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі для LIGA.net заявив, що станом на 24 листопада із сектору Гази протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивезти 259 осіб.

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