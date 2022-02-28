Жители Иванкова успели вынести картины Марии Приймаченко из горящего музея

Жители поселка Иванков Киевской области успели вынести картины украинской народной художницы Марии Приймаченко из горящего музея. Об этом сообщила в Facebook журналист телеканала Рада Татьяна Гончарова.

"Работы Приймаченко иванковцы вынесли по домам! Они не сгорели!!!! СЛАВА УКРАИНЦАМ!!!! Музей построим!!!", – написала Гончарова.

Ранее сегодня сообщалось, что в Иванкове в результате атаки врага сгорел музей с работами украинской народной художницы Марии Примаченко.

СПРАВКА: Мария Приймаченко была одной из самых ярких представительниц наивного искусства в мире. Ее имя вписано во Всемирную энциклопедию наивного искусства наряду с французом Анри Руссо и грузином Николо Пиросмани.

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Наталия Медведева

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