Жители Иванкова успели вынести картины Марии Приймаченко из горящего музея
28.02.2022, 18:26
Одна из картин Приймаченко (Фото: ФБ Татьяны Гончаровой)
Жители поселка Иванков Киевской области успели вынести картины украинской народной художницы Марии Приймаченко из горящего музея. Об этом сообщила в Facebook журналист телеканала Рада Татьяна Гончарова.
"Работы Приймаченко иванковцы вынесли по домам! Они не сгорели!!!! СЛАВА УКРАИНЦАМ!!!! Музей построим!!!", – написала Гончарова.
Ранее сегодня сообщалось, что в Иванкове в результате атаки врага сгорел музей с работами украинской народной художницы Марии Примаченко.
СПРАВКА: Мария Приймаченко была одной из самых ярких представительниц наивного искусства в мире. Ее имя вписано во Всемирную энциклопедию наивного искусства наряду с французом Анри Руссо и грузином Николо Пиросмани.
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