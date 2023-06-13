"Житница для всего мира". В ООН прогнозируют скачок цен на продукты после подрыва ГЭС

Подрыв Каховской гидроэлекстростанции, в результате которого были затоплены десятки населенных пунктов, скорее всего повлечет за собой большие проблемы с урожаем и скачок цен на продукты. Об этом в эфире BBC Radio 4 сказал заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи в ООН Мартин Гриффитс, передает CNN.

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По его мнению, подрыв дамбы окажет "огромное влияние" на глобальную продовольственную безопасность, поскольку цены на продукты питания "обязательно вырастут" из-за проблем со следующим урожаем в этом районе.

"Это житница, вся эта область, вниз к Черному морю, Крым, это житница – не только для Украины, но и для всего мира. И почти неизбежно, что мы увидим огромные, огромные проблемы в сборе урожая и посеве следующего урожая", – сказал Гриффитс.

Он отметил, что "огромное" влияние на глобальную продовольственную безопасность будет практически неизбежным.

Также, по его словам, возникнет проблема с питьевой водой, учитывая, что от водохранилища зависят 700 000 человек. По словам Гриффитса, "плохая вода" делает людей в регионе уязвимыми к болезням, особенно это касается детей.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего подтопленными оказались десятки населенных пунктов. Эвакуация людей происходит под обстрелами - оккупанты продолжают бить по населенным пунктам, которые оказались под водой.

По состоянию на вечер 12 июня было известно о 10 погибших гражданских, 20 раненых, 35 пропавших без вести.

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