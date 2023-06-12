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Нашли утопленными еще двух человек: обновленные данные по погибшим после подрыва ГЭС

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 21:13
Нашли утопленными еще двух человек: обновленные данные по погибшим после подрыва ГЭС - Фото
Каховская ГЭС (Фото - EPA)

В результате подтопления Херсона из-за подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции погибли еще два человека. Количество пропавших без вести за последние трое суток возросло почти втрое – до 35. Об этом сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин.

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Сегодня, 12 июня, в одном из районов Херсона обнаружили утопленными неизвестную женщину и 50-летнего мужчину.

По словам Прокудина, в целом сейчас известно о 10 погибших, еще 20 человек – ранены, среди них пятеро полицейских и двое спасателей. Без вести пропавшими считаются 35 человек, среди них семеро детей.

По состоянию на 9 июня было известно о по меньшей мере пятерых погибших, еще 13 считались пропавшими без вести.

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Оксана Житнюк
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