Знайшли утопленими ще двох людей: оновлені дані щодо загиблих після підриву ГЕС

Внаслідок підтоплення Херсона через підрив росіянами Каховської гідроелекстростанції загинули ще дві людини. Кількість зниклих безвісти за останні три доби зросла майже втричі – до 35. Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.

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Сьогодні, 12 червня, в одному з районів Херсона виявили утопленими невідому жінку та 50-річного чоловіка.

За словами Прокудіна, загалом зараз відомо про 10 загиблих, ще 20 осіб – поранені, серед них п’ятеро поліцейських та двоє рятувальників. Безвісти зниклими вважають 35 людей, серед них семеро дітей.

Станом на 9 червня було відомо про щонайменше п'ятьох загиблих, ще 13 вважались зниклими безвісти.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

8 червня президент Зеленський приїхав до Херсонської області, провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Росіяни вдарили по центру Херсона, поки людей рятували від води – фото, відео.

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