RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Знайшли утопленими ще двох людей: оновлені дані щодо загиблих після підриву ГЕС

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 21:13
Знайшли утопленими ще двох людей: оновлені дані щодо загиблих після підриву ГЕС - Фото
Каховская ГЭС (Фото - EPA)

Внаслідок підтоплення Херсона через підрив росіянами Каховської гідроелекстростанції загинули ще дві людини. Кількість зниклих безвісти за останні три доби зросла майже втричі – до 35. Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Сьогодні, 12 червня, в одному з районів Херсона виявили утопленими невідому жінку та 50-річного чоловіка.

За словами Прокудіна, загалом зараз відомо про 10 загиблих, ще 20 осіб – поранені, серед них п’ятеро поліцейських та двоє рятувальників. Безвісти зниклими вважають 35 людей, серед них семеро дітей.

Станом на 9 червня було відомо про щонайменше п'ятьох загиблих, ще 13 вважались зниклими безвісти.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.
  • 8 червня президент Зеленський приїхав до Херсонської області, провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.
  • Росіяни вдарили по центру Херсона, поки людей рятували від води – фото, відео.

Читайте також: Західні партнери не мають сумнівів, що це не Україна підірвала Каховську ГЕС – Кулеба

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війназниклі безвістиГЕСкаховська гес
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 