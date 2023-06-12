Знайшли утопленими ще двох людей: оновлені дані щодо загиблих після підриву ГЕС
Внаслідок підтоплення Херсона через підрив росіянами Каховської гідроелекстростанції загинули ще дві людини. Кількість зниклих безвісти за останні три доби зросла майже втричі – до 35. Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.
Сьогодні, 12 червня, в одному з районів Херсона виявили утопленими невідому жінку та 50-річного чоловіка.
За словами Прокудіна, загалом зараз відомо про 10 загиблих, ще 20 осіб – поранені, серед них п’ятеро поліцейських та двоє рятувальників. Безвісти зниклими вважають 35 людей, серед них семеро дітей.
Станом на 9 червня було відомо про щонайменше п'ятьох загиблих, ще 13 вважались зниклими безвісти.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.
- 8 червня президент Зеленський приїхав до Херсонської області, провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.
- Росіяни вдарили по центру Херсона, поки людей рятували від води – фото, відео.
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