"Житниця для всього світу". В ООН прогнозують стрибок цін на продукти після підриву ГЕС

Підрив Каховської гідроелектростанції, в результаті якого було затоплено десятки населених пунктів, швидше за все спричинить великі проблеми з урожаєм і стрибок цін на продукти. Про це в ефірі BBC Radio 4 сказав заступник генсека ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги в ООН Мартін Гріффітс, передає CNN.

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На його думку, підрив дамби вплине на глобальну продовольчу безпеку, оскільки ціни на продукти харчування "обов'язково зростуть" через проблеми з наступним урожаєм у цьому районі.

"Це житниця, вся ця область, вниз до Чорного моря, Крим, це житниця – не тільки для України, а й для всього світу. І майже неминуче, що ми побачимо величезні, величезні проблеми у зборі врожаю та посіві наступного врожаю", – сказав Гріффітс.

Він зазначив, що "величезний" вплив на глобальну продовольчу безпеку буде практично неминучим.

Також, за його словами, виникне проблема з питною водою з огляду на те, що від водосховища залежать 700 000 осіб. За словами Гріффітса, "погана вода" робить людей у регіоні вразливими до хвороб, особливо це стосується дітей.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, внаслідок чого підтопленими є десятки населених пунктів. Евакуація людей відбувається під обстрілами – окупанти продовжують бити по населених пунктах, які опинилися під водою.

Станом на вечір 12 червня було відомо про 10 загиблих цивільних, 20 поранених, 35 зниклих безвісти.

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