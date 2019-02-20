Журналист Нового времени о действиях ГПУ: Уму не постижимо

Иван Верстюк (фото - Facebook)

Журналист Нового времени Иван Верстюк считает, что происходящее между изданием и Генпрокуратурой, а также решение суда - не отвечают заявленному курсу Украины на ЕС, а реальная цель ГПУ отличается от официально озвученной. Об этом Верстюк рассказал в комментарии LIGA.net.

По его мнению, ГПУ пытается получить доступ к его источникам информации, чтобы понимать не только, кто предоставил документы о "бриллиантовом прокуроре" Александре Корнийце и обучении его дочери в Лондоне, как говорил спикер ГПУ Андрей Лысенко, но и какие дальнейшие публикации он готовит.

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"Уму не постижимо, что такое происходит в европейской стране в 2019 году, когда страна даже в Конституции зафиксировала вектор на ЕС, где суды считают защиту журналистских источников приоритетом в делах, которые касаются медиа", - сказал он.

13 февраля в редакцию Нового времени пришел следователь ГПУ с постановлением Печерского суда открыть прокурорам полный доступ к внутренним документам редакции и ко всем материалам, которые присылал на e-mail издания Верстюк. Поводом для этого была статья "Бриллиантовая дочь" 2016 года о стоимости обучения в Британии дочери зампрокурора Киевской области с фотокопиями документов от МВД Великобритании для ГПУ, что нарушило тайну следствия.

В связи с этим представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власть Украины уважать право журналистов не раскрывать свои источники информации.