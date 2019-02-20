Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.02.2019, 16:17

Журналист Нового времени о действиях ГПУ: Уму не постижимо

Журналист Нового времени о действиях ГПУ: Уму не постижимо - Фото
Иван Верстюк (фото - Facebook)

Иван Верстюк прокомментировал требование прокуратуры и суда открыть полный доступ к внутренним документам редакции издания

Реклама
Реклама

Журналист Нового времени Иван Верстюк считает, что происходящее между изданием и Генпрокуратурой, а также решение суда - не отвечают заявленному курсу Украины на ЕС, а реальная цель ГПУ отличается от официально озвученной. Об этом Верстюк рассказал в комментарии LIGA.net.

По его мнению, ГПУ пытается получить доступ к его источникам информации, чтобы понимать не только, кто предоставил документы о "бриллиантовом прокуроре" Александре Корнийце и обучении его дочери в Лондоне, как говорил спикер ГПУ Андрей Лысенко, но и какие дальнейшие публикации он готовит.

Реклама

"Уму не постижимо, что такое происходит в европейской стране в 2019 году, когда страна даже в Конституции зафиксировала вектор на ЕС, где суды считают защиту журналистских источников приоритетом в делах, которые касаются медиа", - сказал он.

13 февраля в редакцию Нового времени пришел следователь ГПУ с постановлением Печерского суда открыть прокурорам полный доступ к внутренним документам редакции и ко всем материалам, которые присылал на e-mail издания Верстюк. Поводом для этого была статья "Бриллиантовая дочь" 2016 года о стоимости обучения в Британии дочери зампрокурора Киевской области с фотокопиями документов от МВД Великобритании для ГПУ, что нарушило тайну следствия. 

В связи с этим представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власть Украины уважать право журналистов не раскрывать свои источники информации. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: гпу, новое время, Иван Верстюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 