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Журналисты нашли вероятный центр тренировок операторов ударных дронов в России

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 23:40
Журналисты нашли вероятный центр тренировок операторов ударных дронов в России - Фото
Фото - Минобороны РФ

Российская база подготовки операторов ударных дронов, вероятно, расположена в нескольких километрах от центра беспилотной авиации Минобороны России в Московской области. К такому выводу пришли журналисты Донбасс.Реалии (проект Радио Свобода).

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Журналисты считают, что полигон, где тренируются операторы дронов Shahed, с высокой вероятностью расположен примерно в восьми километрах к юго-востоку от Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ в городе Коломна Московской области.

4 января было опубликовано расследование, авторы которого установили имена четырех российских военных, которые в августе принимали участие в соревнованиях операторов БПЛА "Соколиная охота" в Иране. Все идентифицированные военные служат в 924-м Государственном центре беспилотной авиации РФ.

Журналисты Донбасс.Реалии считают, что практические тренировки операторов дронов могут проводиться там же, где проходили аналогичные российские соревнования. Игры "Соколиная охота" в 2019 и 2021 годах проходили на полигоне Центра в Коломне. В 2019-м российское Минобороны активно публиковало фото с этих соревнований.

Фото – Минобороны РФ

Изображенные на снимке военные РФ стоят на фоне этого сооружения:

Территория учебного центра в Коломне (Фото – Донбас.Реалії Google Maps)

Рядом с этой площадкой находится большой полигон, который прежде находился в ведении Коломенского высшего артиллерийского училища. Журналисты допускают, что этот полигон, вероятно, также используется для полетов БПЛА.

Полигон возле учебного центра в Коломне (Фото – Донбас.Реалії Google Maps)

Вывод косвенно подтверждается тем, что на других фотографиях с соревнований, которые публиковало минобороны РФ, видна более открытая местность.

Фото – Минобороны РФ

Журналисты считают, что поскольку инструкторы именно центра в Коломне проходили обучение в Иране, допустимо предположить, что операторов Shahed также тренируют именно здесь.

Смотрите также: "Соревнования" в Иране. Журналисты идентифицировали четырех российских операторов "шахедов"

Сергій Бережний
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журналистское расследование Shahed дроны-камикадзе
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