Под прикрытием армейских соревнований российские военные в Иране учились управлять дронами-камикадзе Shahed. Об этом говорится в сюжете Слідство.Інфо и Наші гроші.Львів. Журналисты-расследователи установили личности четырех российских военных, которые управляют иранскими дронами.

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По данным журналистов, в августе 2022 года российские военные участвовали в соревновании операторов дронов "Соколиная охота" в Иране, где местные специалисты могли учить их работать с "шахедами".

Журналисты утверждают, что все четверо идентифицированных российских военных, которые управляют иранскими дронами-камикадзе Shahed, из Коломны, где находится главный российский военный центр беспилотной авиации.

Журналисты назвали имена российских военных из 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ, которые либо собственноручно запускают "шахеды" по Украине, либо руководят такими запусками:

→ Сергей Созинов;

→ Андрей Степовой;

→ Глеб Пивкин;

→ Евгений Глухов.

В сюжете говорится, что "Соколиная охота" закончилась в Иране 27 августа, а через две недели россияне начали свои первые удары по Украине при помощи дронов.

До начала ноября Иран отрицал, что передавал РФ дроны, но 9 ноября глава МИД страны признал поставки. Это якобы было еще до 24 февраля и "в небольших количествах". Зеленский назвал это ложью.

После обвинений в поддержке оккупантов власти Ирана начали угрожать Зеленскому.

По данным ГУР, Россия купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами.

Россия активизировала удары дронами в новогодние праздники, запустив по Украине около 100 "шахедов".

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Оксана Житнюк

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