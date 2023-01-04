Под прикрытием армейских соревнований российские военные в Иране учились управлять дронами-камикадзе Shahed. Об этом говорится в сюжете Слідство.Інфо и Наші гроші.Львів. Журналисты-расследователи установили личности четырех российских военных, которые управляют иранскими дронами.
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По данным журналистов, в августе 2022 года российские военные участвовали в соревновании операторов дронов "Соколиная охота" в Иране, где местные специалисты могли учить их работать с "шахедами".
Журналисты утверждают, что все четверо идентифицированных российских военных, которые управляют иранскими дронами-камикадзе Shahed, из Коломны, где находится главный российский военный центр беспилотной авиации.
Журналисты назвали имена российских военных из 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ, которые либо собственноручно запускают "шахеды" по Украине, либо руководят такими запусками:
→ Сергей Созинов;
→ Андрей Степовой;
→ Глеб Пивкин;
→ Евгений Глухов.
В сюжете говорится, что "Соколиная охота" закончилась в Иране 27 августа, а через две недели россияне начали свои первые удары по Украине при помощи дронов.
- До начала ноября Иран отрицал, что передавал РФ дроны, но 9 ноября глава МИД страны признал поставки. Это якобы было еще до 24 февраля и "в небольших количествах". Зеленский назвал это ложью.
- После обвинений в поддержке оккупантов власти Ирана начали угрожать Зеленскому.
- По данным ГУР, Россия купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами.
- Россия активизировала удары дронами в новогодние праздники, запустив по Украине около 100 "шахедов".
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