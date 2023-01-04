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"Соревнования" в Иране. Журналисты идентифицировали четырех российских операторов шахедов видео

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 22:31
Видео: Слідство.Інфо и Наші гроші.Львів
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Под прикрытием армейских соревнований российские военные в Иране учились управлять дронами-камикадзе Shahed. Об этом говорится в сюжете Слідство.Інфо и Наші гроші.Львів. Журналисты-расследователи установили личности четырех российских военных, которые управляют иранскими дронами.

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По данным журналистов, в августе 2022 года российские военные участвовали в соревновании операторов дронов "Соколиная охота" в Иране, где местные специалисты могли учить их работать с "шахедами".

Журналисты утверждают, что все четверо идентифицированных российских военных, которые управляют иранскими дронами-камикадзе Shahed, из Коломны, где находится главный российский военный центр беспилотной авиации.

Журналисты назвали имена российских военных из 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ, которые либо собственноручно запускают "шахеды" по Украине, либо руководят такими запусками:

→ Сергей Созинов;

→ Андрей Степовой;

→ Глеб Пивкин;

→ Евгений Глухов.

В сюжете говорится, что "Соколиная охота" закончилась в Иране 27 августа, а через две недели россияне начали свои первые удары по Украине при помощи дронов.

Читайте также: Из чего сделаны Shahed-136: компоненты производства из более десяти компаний США – CNN

Оксана Житнюк
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война Иран дрон беспилотник дрон-камикадзе Shahed-136 шахед
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