Журналисты встретили олигарха Вадима Новинского в Цюрихе, он служил в храме РПЦ – видео

Бывший нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский участвовал в воскресной церковной службе в храме Воскресения Христова в самом центре Цюриха. Видео с ним опубликовало Радио Свобода.

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Радио Свобода сообщает, что Новинский был в рясе и участвовал в воскресной службе в самой большой русской православной церкви Цюриха. Храм, подчеркивают журналисты, освящал 15 декабря 2002 года патриарх РПЦ Кирилл.

При этом они отмечают, что "вокруг церкви все увешано украинскими флагами и портретами президента Украины Владимира Зеленского".

Новинский рассказал журналистам, что сейчас "нигде не живет" и "работает для мира в Украине ", а в Швейцарию приехал из Германии. Возвращаться в Украину, чтобы поддержать наместника Киево-Печерской лавры Павла, пока не планирует, потому что, по его словам, на него заведены уголовные производства.

1 апреля СБУ вручила подозрение наместнику лавры Павлу в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России. Он заявил, что не боится.

Служба безопасности сообщила, что собрала обоснованную доказательную базу против Павла и опубликовала аудио его телефонных разговоров.

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Сергій Бережний

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