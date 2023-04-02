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Журналисты встретили олигарха Вадима Новинского в Цюрихе, он служил в храме РПЦ – видео

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2023, 18:46
Журналисты встретили олигарха Вадима Новинского в Цюрихе, он служил в храме РПЦ – видео - Фото
Вадим Новинский в Цюрихе (Фото - скриншот из видео)

Бывший нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский участвовал в воскресной церковной службе в храме Воскресения Христова в самом центре Цюриха. Видео с ним опубликовало Радио Свобода

Радио Свобода сообщает, что Новинский был в рясе и участвовал в воскресной службе в самой большой русской православной церкви Цюриха. Храм, подчеркивают журналисты, освящал 15 декабря 2002 года патриарх РПЦ Кирилл.

При этом они отмечают, что "вокруг церкви все увешано украинскими флагами и портретами президента Украины Владимира Зеленского".

Новинский рассказал журналистам, что сейчас "нигде не живет" и "работает для мира в Украине ", а в Швейцарию приехал из Германии. Возвращаться в Украину, чтобы поддержать наместника Киево-Печерской лавры Павла, пока не планирует, потому что, по его словам, на него заведены уголовные производства.

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Сергій Бережний
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Вадим Новинский олигарх рпц цюрих
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