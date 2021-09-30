"К Разумкову нет претензий": в Голосе не поддержат отставку спикера Рады

Партия Голос не будет поддерживать отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, поскольку не имеет к нему претензий. Об этом сообщила председатель партии Голос Кира Рудик в эфире телеканала Прямой.

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"Я считаю, что глава парламента профессионально выполняет свои обязанности и поддерживает равные правила для всех фракций, независимо от того, это коалиция либо оппозиция", – сообщила она.

Рудик добавила, что у Голоса "нет претензий" к Разумкову с точки зрения того, каким образом он выполняет свою работу.

По ее словам, в Голосе считают "позором" происходившее в Раде в период, когда Разумков был на самоизоляции. Она подчеркнула, – если спикера заменят, оппозиционные партии не будут иметь возможность качественно выполнять свою работу.

"Если сейчас снимут Разумкова и назначат кого-то другого, более лояльного к Офису президента, такой беспредел будет продолжаться. Парламент будут "ломать через колено", – сказала она.

Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".

На "Свободе слова с Савиком Шустером" Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. Также в эфире программы Арахамия и Стефанчук прилюдно поругались с Разумковым из-за закона об олигархах.

Сегодня, 30 сентября, стало известно, что лидер СН Давид Арахамия запросил подписные листы для отзыва Разумкова с должности. По регламенту Верховной Рады, чтобы отозвать спикера, нужно собрать не менее 150 подписей нардепов. А для отстранения его от должности требуется 226 голосов нардепов.

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Елизавета Кумбер

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