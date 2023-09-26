К спискам потерь РФ добавились 400 оккупантов, 39 артсистем, 5 танков – Генштаб

К потерям армии России в течение 25 сентября добавились 400 военных, 5 танков, 19 бронированных машин и 39 артиллерийских систем. Об этом сообщает в сводке Генштаб ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра 26 сентября 2023 года оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 276670 (+400) человек ликвидировано;

→ танков – 4672 (+5);

→ боевых бронированных машин – 8946 (+19);

→ артиллерийских систем – 6299(+39);

→ РСЗО – 792 (+1);

→ средств ПВО – 533 (+0);

→ самолетов – 315(0);

→ вертолетов – 316 (0);

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4924 (+29);

→ крылатых ракет – 1529 (+11);

→ кораблей/катеров – 20 (0);

→ подводных лодок – 1(0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 8763 (+17);

→ спецтехники – 925 (+7).

Как сообщил сегодня Генштаб, российские оккупанты наступают в районах Клещеевки, Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины наступают в направлении Мелитополя.

Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны имеют прорыв на фланге Вербового в Запорожской области и продолжают двигаться дальше.

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