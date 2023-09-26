До списків втрат РФ додалися 400 окупантів, 39 артсистем, 5 танків – Генштаб

До втрат армії Росії протягом 25 вересня додалися 400 військових, 5 танків, 19 броньованих машин та 39 артилерійських систем. Про це повідомляє у зведенні Генштаб ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку 26 вересня 2023 року окупанти втратили:

→ особового складу – близько 276 670 (+400) осіб ліквідовано;

→ танків – 4672 (+5);

→ бойових броньованих машин – 8946 (+19);

→ артилерійських систем – 6299 (+39);

→ РСЗВ – 792 (+1);

→ засобів ППО – 533 (+0);

→ літаків – 315(0);

→ гелікоптерів – 316 (0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4924 (+29);

→ крилатих ракет – 1529 (+11);

→ кораблів/катерів – 20 (0);

→ підводних човнів – 1(0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 8763 (+17);

→ спецтехніки – 925 (+7).

Як повідомив сьогодні Генштаб, російські окупанти наступають у районах Кліщіївки, Авдіївки та Мар'їнки, Збройні Сили України наступають у напрямку Мелітополя.

Командувач Таврійського напряму Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони мають прорив на фланзі Вербового у Запорізькій області та продовжують рухатися далі.

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