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До списків втрат РФ додалися 400 окупантів, 39 артсистем, 5 танків – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 09:34
До списків втрат РФ додалися 400 окупантів, 39 артсистем, 5 танків – Генштаб - Фото
Фото - Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

До втрат армії Росії протягом 25 вересня додалися 400 військових, 5 танків, 19 броньованих машин та 39 артилерійських систем. Про це повідомляє у зведенні Генштаб ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку 26 вересня 2023 року окупанти втратили:

→ особового складу – близько 276 670 (+400) осіб ліквідовано;
→ танків – 4672 (+5);
→ бойових броньованих машин – 8946 (+19);
→ артилерійських систем – 6299 (+39);
→ РСЗВ – 792 (+1);
→ засобів ППО – 533 (+0);
→ літаків – 315(0);
→ гелікоптерів – 316 (0);
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4924 (+29);
→ крилатих ракет – 1529 (+11);
→ кораблів/катерів – 20 (0);
→ підводних човнів – 1(0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 8763 (+17);
→ спецтехніки – 925 (+7).

Военные потери армии РФ на 26 сентября 2023 года (Инфографика – Генштаб ВСУ)
  • Як повідомив сьогодні Генштаб, російські окупанти наступають у районах Кліщіївки, Авдіївки та Мар'їнки, Збройні Сили України наступають у напрямку Мелітополя.
  • Командувач Таврійського напряму Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони мають прорив на фланзі Вербового у Запорізькій області та продовжують рухатися далі.

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Сергій Бережний
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війназведенняГенштабвтрати РФ
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