Генштаб: РФ хоче відбити Кліщіївку, наступає в районі Донецька, ЗСУ атакують на півдні — карта
Російські окупанти наступають у районах Кліщіївки, Авдіївки та Мар'їнки, Збройні Сили України наступають у напрямку Мелітополя. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 25 бойових зіткнень. У районі Бахмута ЗСУ відбили п'ять атак на Кліщіївку, яку намагаються відбити росіяни.
Поблизу Донецька Сили оборони не дали пройти ворогові в районах Авдіївки, Сєверного та Новомихайлівки, також відбито 10 атак у районі Мар'їнки.
Також українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, завдають армії РФ втрати в живій силі та техніці, закріплюються на рубежах та виснажують противника.
Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також сім ударів по зенітно-ракетних комплексах.
- 23 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що днем раніше окупанти намагалися відбити втрачені позиції в районі Андріївки (на південь від Бахмута), Роботиного та Вербового (Запорізька область), але загарбникам це не вдалося.
- Командувач Таврійського напряму Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони мають прорив на фланзі Вербового у Запорізькій області та продовжують рухатися далі.
- Тарнавський повідомив, що зима не уповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".
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