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Генштаб: РФ хоче відбити Кліщіївку, наступає в районі Донецька, ЗСУ атакують на півдні — карта

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 08:06
Генштаб: РФ хоче відбити Кліщіївку, наступає в районі Донецька, ЗСУ атакують на півдні — карта - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Кліщіївки, Авдіївки та Мар'їнки, Збройні Сили України наступають у напрямку Мелітополя. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 25 бойових зіткнень. У районі Бахмута ЗСУ відбили п'ять атак на Кліщіївку, яку намагаються відбити росіяни.

Поблизу Донецька Сили оборони не дали пройти ворогові в районах Авдіївки, Сєверного та Новомихайлівки, також відбито 10 атак у районі Мар'їнки.

Також українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, завдають армії РФ втрати в живій силі та техніці, закріплюються на рубежах та виснажують противника.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також сім ударів по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили дев'ять артилерійських засобів, район зосередження росіян, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

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Дмитро Гриниченко
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