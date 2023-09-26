Генштаб: РФ хоче відбити Кліщіївку, наступає в районі Донецька, ЗСУ атакують на півдні — карта

Російські окупанти наступають у районах Кліщіївки, Авдіївки та Мар'їнки, Збройні Сили України наступають у напрямку Мелітополя. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 25 бойових зіткнень. У районі Бахмута ЗСУ відбили п'ять атак на Кліщіївку, яку намагаються відбити росіяни.

Поблизу Донецька Сили оборони не дали пройти ворогові в районах Авдіївки, Сєверного та Новомихайлівки, також відбито 10 атак у районі Мар'їнки.

Також українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, завдають армії РФ втрати в живій силі та техніці, закріплюються на рубежах та виснажують противника.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також сім ударів по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили дев'ять артилерійських засобів, район зосередження росіян, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

23 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що днем раніше окупанти намагалися відбити втрачені позиції в районі Андріївки (на південь від Бахмута), Роботиного та Вербового (Запорізька область), але загарбникам це не вдалося.

Командувач Таврійського напряму Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони мають прорив на фланзі Вербового у Запорізькій області та продовжують рухатися далі.

Тарнавський повідомив, що зима не уповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".

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