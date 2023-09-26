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Генштаб: РФ хочет отбить Клещеевку, наступает в районе Донецка, ВСУ атакуют на юге — карта

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 08:06
Генштаб: РФ хочет отбить Клещеевку, наступает в районе Донецка, ВСУ атакуют на юге — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Клещеевки, Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины наступают в направлении Мелитополя. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений. В районе Бахмута ВСУ отбили пять атак на Клещеевку, которую пытаются отбить россияне.

Вблизи Донецка Силы обороны не дали пройти врагу в районах Авдеевки, Северного и Новомихайловки, также отбито 10 атак в районе Марьинки. 

Также украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, наносят армии РФ потери в живой силе и техники, закрепляются на рубежах и истощают противника. 

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также семь ударов по зенитно-ракетным комплексам. 

Ракетчики и артиллеристы поразили девять артиллерийских средств, район сосредоточения россиян, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы. 

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Дмитрий Гриниченко
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