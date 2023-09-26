Генштаб: РФ хочет отбить Клещеевку, наступает в районе Донецка, ВСУ атакуют на юге — карта
Российские оккупанты наступают в районах Клещеевки, Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины наступают в направлении Мелитополя. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений. В районе Бахмута ВСУ отбили пять атак на Клещеевку, которую пытаются отбить россияне.
Вблизи Донецка Силы обороны не дали пройти врагу в районах Авдеевки, Северного и Новомихайловки, также отбито 10 атак в районе Марьинки.
Также украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, наносят армии РФ потери в живой силе и техники, закрепляются на рубежах и истощают противника.
Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также семь ударов по зенитно-ракетным комплексам.
- 23 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что днем ранее оккупанты пытались отбить утраченные позиции в районе Андреевки (южнее Бахмута), Роботиного и Вербового (Запорожская область), но захватчикам это не удалось.
- Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны имеют прорыв на фланге Вербового в Запорожской области и продолжают двигаться дальше.
- Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".
Читайте также: В Севастополе подводная лодка РФ могла получить катастрофические повреждения, фото – союзники
Комментарии