Генштаб: РФ хочет отбить Клещеевку, наступает в районе Донецка, ВСУ атакуют на юге — карта

Российские оккупанты наступают в районах Клещеевки, Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины наступают в направлении Мелитополя. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений. В районе Бахмута ВСУ отбили пять атак на Клещеевку, которую пытаются отбить россияне.

Вблизи Донецка Силы обороны не дали пройти врагу в районах Авдеевки, Северного и Новомихайловки, также отбито 10 атак в районе Марьинки.

Также украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, наносят армии РФ потери в живой силе и техники, закрепляются на рубежах и истощают противника.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также семь ударов по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили девять артиллерийских средств, район сосредоточения россиян, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

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