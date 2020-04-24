Кабмин хочет амнистировать почти 2000 заключенных

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Кабинет министров Украины направит на рассмотрение Верховной Рады проект закона об амнистии почти 2000 заключенных. Об этом Telegram сообщил депутат Алексей Гончаренко по итогам заседания правительства.

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"Впервые с 2016 года Кабмин подает в Верховную Раду проект закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение 1960 заключенных из 32942, находящихся в тюрьмах", - написал Гончаренко.

После вспышки пандемии коронавируса некоторые страны, чтобы избежать увеличения числа случаев инфицирования, теми или иными способами пытались сократить количество заключенных в тюрьмах.

По состоянию на 24 апреля, среди персонала Государственной уголовно-исполнительной службы и лиц, взятых под стражу, выявлены четыре случая коронавирусной болезни. Заболели трое работников ГУИС и один заключенный.

8 апреля глава Минюста Денис Малюська заявлял , что из-за эпидемии коронавируса Минюст поддерживает идею досрочного освобождения части осужденных, но не массового, как о том пишут в соцсетях и некоторые СМИ, а только тех, "кто не представляет опасности для общества".

В Украине по состоянию на 09:00 24 апреля зафиксированы 7647 случаев, 193 из них летальные, выздоровели 601 человек . LIGA . net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.