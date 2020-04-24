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Кабмин хочет амнистировать почти 2000 заключенных

Кабмин хочет амнистировать почти 2000 заключенных - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net
24.04.2020, 20:40

Соответствующий законопроект правительство подаст на рассмотрение Верховной Рады

Кабинет министров Украины направит на рассмотрение Верховной Рады проект закона об амнистии почти 2000 заключенных. Об этом Telegram сообщил депутат Алексей Гончаренко по итогам заседания правительства.

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"Впервые с 2016 года Кабмин подает в Верховную Раду проект закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение 1960 заключенных из 32942, находящихся в тюрьмах", - написал Гончаренко.

После вспышки пандемии коронавируса некоторые страны, чтобы избежать увеличения числа случаев инфицирования, теми или иными способами пытались сократить количество заключенных в тюрьмах.

По состоянию на 24 апреля, среди персонала Государственной уголовно-исполнительной службы и лиц, взятых под стражу, выявлены четыре случая коронавирусной болезни. Заболели трое работников ГУИС и один заключенный.

  • 8 апреля глава Минюста Денис Малюська заявлял, что из-за эпидемии коронавируса Минюст поддерживает идею досрочного освобождения части осужденных, но не массового, как о том пишут в соцсетях и некоторые СМИ, а только тех, "кто не представляет опасности для общества".
  • В Украине по состоянию на 09:00 24 апреля зафиксированы 7647 случаев, 193 из них летальные, выздоровели 601 человекLIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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кабмин амнистия коронавирус COVID -19
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