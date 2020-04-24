Кабмин хочет амнистировать почти 2000 заключенных

Кабинет министров Украины направит на рассмотрение Верховной Рады проект закона об амнистии почти 2000 заключенных. Об этом Telegram сообщил депутат Алексей Гончаренко по итогам заседания правительства.
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"Впервые с 2016 года Кабмин подает в Верховную Раду проект закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение 1960 заключенных из 32942, находящихся в тюрьмах", - написал Гончаренко.
После вспышки пандемии коронавируса некоторые страны, чтобы избежать увеличения числа случаев инфицирования, теми или иными способами пытались сократить количество заключенных в тюрьмах.
По состоянию на 24 апреля, среди персонала Государственной уголовно-исполнительной службы и лиц, взятых под стражу, выявлены четыре случая коронавирусной болезни. Заболели трое работников ГУИС и один заключенный.