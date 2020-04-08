Малюська развеял фейк о массовой амнистии для заключенных из-за коронавируса

Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)

Из-за эпидемии коронавируса Минюст поддерживает идею досрочного освобождения части осужденных, но не массового, как о том пишут в соцсетях и некоторые СМИ, а только тех, "кто не представляет опасности для общества". Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Денис Малюська.

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По мнению главы ведомства, сейчас, когда страна на карантине, крайне мало осужденных, которые могут выйти на свободу и жить у себя дома за сбережения. Поэтому массовое освобождение, считает он, только увеличит количество больных коронавирусом и существенно ухудшит криминогенную ситуацию.

Малюська пишет, что Минюст поддерживает "продуманные меры" – законопроект об амнистии авторства нардепа Игоря Фриса из Слуги народа: он предполагает освобождение около 900 заключенных.

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Кроме того, добавил министр, будут предложены правки в законодательство, которые позволят "существенно уменьшить" количество тех, кого направляют в СИЗО или тюрьмы.

"Но мы не инициируем и не поддерживаем массовых мероприятий по освобождению десятков тысяч осужденных. Такие процессы должны происходить только постепенно, подготовлено и контролируемо без создания опасности для общества", - подчеркнул глава Минюста.

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