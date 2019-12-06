Опрос: 25% украинцев не поддерживают амнистию боевиков

Боевики в Донецке (фото - LIGA.net)

24,9% опрошенных украинцев выступают против любой амнистии боевиков, поскольку считают, что нужно всех привлекать к ответственности по закону. Об этом говорится в результатах опроса совместного фонда Деминициативы и Киевского международного института социологии.

Социологи отметили, что полная амнистия для всех без исключения, кто был задействован в военном конфликте на Донбассе, неприемлема для граждан - только 8% высказались в поддержку такого шага.

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Фото: dif.org.ua

Еще 22% считают, что амнистировать можно террористов, за исключением тех, кто оказывал серьезные преступления (убийства гражданских лиц, пытки).

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма среди 2041 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

2 октября, согласно опросу Рейтинг, амнистию боевиков не поддерживали 48% украинцев.

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