Из-за вспышки коронавируса в Иране выпустили из тюрем около 70 000 заключенных

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Около 70 000 заключенных были выпущены из тюрем в Иране из-за вспышки коронавируса. Об этом рассказал глава судебной администрации Ирана Ибрагим Раиси, сообщает Радио Свобода.

"Освобождение заключенных продолжится до того момента, пока это не создаст незащищенности в обществе", - заявил Раиси вчера, 9 марта.

Сейчас неизвестно, будут ли освобожденные заключенные обязаны вернуться в тюрьмы, и если так - то когда.

На данный момент в Иране официально зарегистрировано 7161 случай заражения, умерло 237 человек, 2394 выздоровели. В стране закрыты школы и университеты, отменены культурные и спортивные мероприятия, сокращено количество рабочих часов.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 – в Черновцах. Заболевший мужчина изолирован.

В Италии в тюрьмах вспыхнули бунты из-за ограничений, введенных после коронавируса.

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