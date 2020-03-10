Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Из-за вспышки коронавируса в Иране выпустили из тюрем около 70 000 заключенных

Из-за вспышки коронавируса в Иране выпустили из тюрем около 70 000 заключенных - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
10.03.2020, 11:33

В Иране освобождают заключенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19, должны ли они будут вернуться в тюрьмы - пока неизвестно

Около 70 000 заключенных были выпущены из тюрем в Иране из-за вспышки коронавируса. Об этом рассказал глава судебной администрации Ирана Ибрагим Раиси, сообщает Радио Свобода.

"Освобождение заключенных продолжится до того момента, пока это не создаст незащищенности в обществе", - заявил Раиси вчера, 9 марта.

Сейчас неизвестно, будут ли освобожденные заключенные обязаны вернуться в тюрьмы, и если так - то когда.

На данный момент в Иране официально зарегистрировано 7161 случай заражения, умерло 237 человек, 2394 выздоровели. В стране закрыты школы и университеты, отменены культурные и спортивные мероприятия, сокращено количество рабочих часов.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 – в Черновцах. Заболевший мужчина изолирован.
  • В Италии в тюрьмах вспыхнули бунты из-за ограничений, введенных после коронавируса.

Читайте также: Были на борту с зараженной коронавирусом. Семь украинцев отказались от карантина

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
Иран тюрьма коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 