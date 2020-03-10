Из-за вспышки коронавируса в Иране выпустили из тюрем около 70 000 заключенных

Около 70 000 заключенных были выпущены из тюрем в Иране из-за вспышки коронавируса. Об этом рассказал глава судебной администрации Ирана Ибрагим Раиси, сообщает Радио Свобода.
"Освобождение заключенных продолжится до того момента, пока это не создаст незащищенности в обществе", - заявил Раиси вчера, 9 марта.
Сейчас неизвестно, будут ли освобожденные заключенные обязаны вернуться в тюрьмы, и если так - то когда.
На данный момент в Иране официально зарегистрировано 7161 случай заражения, умерло 237 человек, 2394 выздоровели. В стране закрыты школы и университеты, отменены культурные и спортивные мероприятия, сокращено количество рабочих часов.
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