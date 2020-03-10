Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Были на борту с зараженной коронавирусом. Семь украинцев отказались от карантина

Были на борту с зараженной коронавирусом. Семь украинцев отказались от карантина - Фото
Фото: depositphotos.com
10.03.2020, 11:00

Семь украинцев, которые летели на одном самолете с зараженной коронавирусом гражданкой Молдовы, вернулись в Украину. Жалоб на здоровье нет

Семеро из 10 украинцев, которые находились на борту рейса Милан – Кишинев вместе с зараженной гражданкой Молдовы, отказались от рекомендованной молдавскими пограничниками 14-дневной самоизоляции. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Граждане не жаловались на здоровье. 7 марта они вернулись в Украину и прошли на границе температурный скрининг. Компетентные органы взяли их контактные данные.

В пресс-службе МИД не уточнили, находятся ли граждане на домашней самоизоляции после возвращения в Украину. LIGA.net пытается выяснить этот вопрос.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. 
  • 8 марта у гражданки Молдовы, которая летела из Милана в Кишенев выявили коронавирус, она в тяжелом состоянии. Сообщалось, что в группе с высоким риском заражения были 45 пассажиров, среди них их граждане Украины. 
  • Пока в Украине зафиксирован один случай заболевания COVID-19.  В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество случаев заражения. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

Читайте также: Коронавирус. В Италии вводят карантин по всей стране

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
самолет украинцы Молдова карантин коронавирус COVID-19 обсервация милан-кишенев
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 