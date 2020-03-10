Были на борту с зараженной коронавирусом. Семь украинцев отказались от карантина

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Семеро из 10 украинцев, которые находились на борту рейса Милан – Кишинев вместе с зараженной гражданкой Молдовы, отказались от рекомендованной молдавскими пограничниками 14-дневной самоизоляции. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

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Граждане не жаловались на здоровье. 7 марта они вернулись в Украину и прошли на границе температурный скрининг. Компетентные органы взяли их контактные данные.

В пресс-службе МИД не уточнили, находятся ли граждане на домашней самоизоляции после возвращения в Украину. LIGA.net пытается выяснить этот вопрос.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

8 марта у гражданки Молдовы, которая летела из Милана в Кишенев выявили коронавирус, она в тяжелом состоянии. Сообщалось, что в группе с высоким риском заражения были 45 пассажиров , среди них их граждане Украины.

Пока в Украине зафиксирован один случай заболевания COVID-19. В ВОЗ предупреждают : в стране может увеличиться количество случаев заражения. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

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