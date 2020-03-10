Были на борту с зараженной коронавирусом. Семь украинцев отказались от карантина

Семеро из 10 украинцев, которые находились на борту рейса Милан – Кишинев вместе с зараженной гражданкой Молдовы, отказались от рекомендованной молдавскими пограничниками 14-дневной самоизоляции. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
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Граждане не жаловались на здоровье. 7 марта они вернулись в Украину и прошли на границе температурный скрининг. Компетентные органы взяли их контактные данные.
В пресс-службе МИД не уточнили, находятся ли граждане на домашней самоизоляции после возвращения в Украину. LIGA.net пытается выяснить этот вопрос.
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