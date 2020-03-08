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В самолете с зараженной коронавирусом гражданкой Молдовы были украинцы

В самолете с зараженной коронавирусом гражданкой Молдовы были украинцы - Фото
Иллюстративное фото: Kharkiv Airport/Facebook
08.03.2020, 12:16

Зараженная гражданка Молдовы летела из Милана в Кишинев. Точное число украинцев на борту пока неизвестно

На борту с гражданкой Молодовы, у которой выявили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, находились граждане Украины. Об этом сегодня на экстренном совещании сообщила министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну, передает местное издание News Maker.

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Молдавские власти установили личности 45 пассажиров рейса Милан - Кишинев, которые находятся в зоне высокого риска инфицирования. Сколько среди них украинцев не уточняется. Все пассажиры получили рекомендации о самоизоляции на 14 дней – именно столько длится инкубационный период коронавируса.

По данным местного Минздрава, зараженная гражданка Молдовы находится в больнице. Ее состояние осложняет целый ряд хронических заболеваний: диабет, избыточная масса тела второй степени и гипертония.

Корреспондент LIGA.net обратился за комментарием в украинские МИД и Минздрав, а также в посольство Украины в Молдове.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа. На утро 4 марта зафиксировано 93 158 случаев заболевания, из них 3198 – летальные, выздоровели 50 690 человек.
  • 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.  В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество случаев заражения. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

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Марк Сировой
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украинцы Молдова коронавирус COVID-19 зараженная Виорика Думбрэвяну
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