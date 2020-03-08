В самолете с зараженной коронавирусом гражданкой Молдовы были украинцы

На борту с гражданкой Молодовы, у которой выявили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, находились граждане Украины. Об этом сегодня на экстренном совещании сообщила министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну, передает местное издание News Maker.
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Молдавские власти установили личности 45 пассажиров рейса Милан - Кишинев, которые находятся в зоне высокого риска инфицирования. Сколько среди них украинцев не уточняется. Все пассажиры получили рекомендации о самоизоляции на 14 дней – именно столько длится инкубационный период коронавируса.
По данным местного Минздрава, зараженная гражданка Молдовы находится в больнице. Ее состояние осложняет целый ряд хронических заболеваний: диабет, избыточная масса тела второй степени и гипертония.
Корреспондент LIGA.net обратился за комментарием в украинские МИД и Минздрав, а также в посольство Украины в Молдове.
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