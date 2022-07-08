Кабмин назначил уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц

7 июня на заседании Кабмина был назначен уполномоченный по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Им стал Павел Козырев, который с начала февраля 2022-го занимал должность заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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Козырев будет совмещать должности замминистра и уполномоченного по ВПЛ.

До работы в Минреинтеграции Козырев был мэром города Украинка Киевской области, работал на руководящих должностях в региональных налоговых органах, а также руководил Ассоциацией малых городов Украины.

К мандату уполномоченного по вопросам ВПЛ относится защита прав ВПЛ, а также формирование и реализация государственной политики относительно внутреннего перемещения.

28 июня Кабинет министров создал должность уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц. В правительстве напомнили, что после полномасштабного российского вторжения почти треть украинцев были вынуждены покинуть свои дома.





Вадим Ребрина

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