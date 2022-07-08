UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кабмин назначил уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 21:51
Кабмин назначил уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц - Фото
Павел Козырев (фото - Минреинтеграции)

7 июня на заседании Кабмина был назначен уполномоченный по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Им стал Павел Козырев, который с начала февраля 2022-го занимал должность заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Козырев будет совмещать должности замминистра и уполномоченного по ВПЛ.

До работы в Минреинтеграции Козырев был мэром города Украинка Киевской области, работал на руководящих должностях в региональных налоговых органах, а также руководил Ассоциацией малых городов Украины.

К мандату уполномоченного по вопросам ВПЛ относится защита прав ВПЛ, а также формирование и реализация государственной политики относительно внутреннего перемещения.

  • 28 июня Кабинет министров создал должность уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц. В правительстве напомнили, что после полномасштабного российского вторжения почти треть украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Минреинтеграции павел козырев
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 