Кабмин открестился от назначения российского экс-чиновника

Сергей Алексашенко (Фото - скриншот из видео Голос Америки - Youtube)

Кабинет Министров заявляет, что бывший заместитель министра финансов России и бывший первый заместитель председателя правления Центрального банка России Сергей Алексашенко не был назначен советником премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщат пресс-служба Кабмина.

Пресс-служба подчеркивает, что отреагировала на распространяемую в СМИ в последние два дня информацию о том, что якобы Алексашенко будет назначен советником премьер-министра.

24 октября Слідство.інфо со ссылкой на документ секретариата Кабмина сообщило, что Алексашенко может быть назначен советником премьер-министра. Сам Гончарук отказался комментировать эту информацию.

Справка: Сергей Алексашенко в девяностых годах был заместителем министра финансов РФ и заместителем главы правления Центробанка России. В интервью на радио Эхо Москвы в мае 2014 года Алексашенко говорил, что Россия "своими действиями в Крыму, захватом Крыма разрушила то положение дел, которое сложилось как минимум в Европе" и назвал захват Крыма "войной за территорию".

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