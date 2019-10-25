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Кабмин открестился от назначения российского экс-чиновника

Кабмин открестился от назначения российского экс-чиновника - Фото
Сергей Алексашенко (Фото - скриншот из видео Голос Америки - Youtube)
25.10.2019, 16:13

Правительство опровергло назначение Сергея Алексашенко советником премьер-министра

Кабинет Министров заявляет, что бывший заместитель министра финансов России и бывший первый заместитель председателя правления Центрального банка России Сергей Алексашенко не был назначен советником премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщат пресс-служба Кабмина.

Пресс-служба подчеркивает, что отреагировала на распространяемую в СМИ в последние два дня информацию о том, что якобы Алексашенко будет назначен советником премьер-министра. 

24 октября Слідство.інфо со ссылкой на документ секретариата Кабмина сообщило, что Алексашенко может быть назначен советником премьер-министра. Сам Гончарук отказался комментировать эту информацию.

  • Справка: Сергей Алексашенко в девяностых годах был заместителем министра финансов РФ и заместителем главы правления Центробанка России. В интервью на радио Эхо Москвы в мае 2014 года Алексашенко говорил, что Россия "своими действиями в Крыму, захватом Крыма разрушила то положение дел, которое сложилось как минимум в Европе" и назвал захват Крыма "войной за территорию".

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Сергей Алексашенко алексей гончарук
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