Кабмин открестился от назначения российского экс-чиновника

Кабинет Министров заявляет, что бывший заместитель министра финансов России и бывший первый заместитель председателя правления Центрального банка России Сергей Алексашенко не был назначен советником премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщат пресс-служба Кабмина.
Пресс-служба подчеркивает, что отреагировала на распространяемую в СМИ в последние два дня информацию о том, что якобы Алексашенко будет назначен советником премьер-министра.
24 октября Слідство.інфо со ссылкой на документ секретариата Кабмина сообщило, что Алексашенко может быть назначен советником премьер-министра. Сам Гончарук отказался комментировать эту информацию.
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