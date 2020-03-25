Кабмин разрешил принудительную госпитализацию в случае подозрения на коронавирус

Кабмин разрешил принудительную госпитализацию тех, у кого подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По инициативе главы Минздрава Ильи Емца, правительство приняло решение усилить ограничительные меры по борьбе с COVID-19. Медучреждения получат право проводить:
- обязательный осмотр лиц, у которых есть симптомы коронавирусной инфекции, или находившихся в контакте с теми, кому поставлен диагноз COVID-19, если они отказываются от добровольного лечения;
- обязательную госпитализацию таких лиц;
- назначать обязательный карантин тем, кому поставлен диагноз COVID-19 и кто уклоняется от этого.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Минздрав разработает порядок обязательной госпитализации и карантина. Нацполиция и Нацгвардия обеспечат правопорядок на территории объектов, где проводится обязательный осмотр, госпитализация или карантин.
Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости