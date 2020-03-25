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Кабмин разрешил принудительную госпитализацию в случае подозрения на коронавирус

Кабмин разрешил принудительную госпитализацию в случае подозрения на коронавирус - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
25.03.2020, 15:59

Медучреждения получат право в обязательном порядке проводить осмотр, госпитализацию и направление в карантин тех, у кого подозревают COVID-19

Кабмин разрешил принудительную госпитализацию тех, у кого подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По инициативе главы Минздрава Ильи Емца, правительство приняло решение усилить ограничительные меры по борьбе с COVID-19. Медучреждения получат право проводить:

- обязательный осмотр лиц, у которых есть симптомы коронавирусной инфекции, или находившихся в контакте с теми, кому поставлен диагноз COVID-19, если они отказываются от добровольного лечения;

- обязательную госпитализацию таких лиц;

- назначать обязательный карантин тем, кому поставлен диагноз COVID-19 и кто уклоняется от этого.

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Минздрав разработает порядок обязательной госпитализации и карантина. Нацполиция и Нацгвардия обеспечат правопорядок на территории объектов, где проводится обязательный осмотр, госпитализация или карантин.

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Денис Юдин
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