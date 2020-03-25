Кабмин разрешил принудительную госпитализацию в случае подозрения на коронавирус

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Кабмин разрешил принудительную госпитализацию тех, у кого подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По инициативе главы Минздрава Ильи Емца, правительство приняло решение усилить ограничительные меры по борьбе с COVID-19. Медучреждения получат право проводить:

- обязательный осмотр лиц, у которых есть симптомы коронавирусной инфекции, или находившихся в контакте с теми, кому поставлен диагноз COVID-19, если они отказываются от добровольного лечения;

- обязательную госпитализацию таких лиц;

- назначать обязательный карантин тем, кому поставлен диагноз COVID-19 и кто уклоняется от этого.

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Минздрав разработает порядок обязательной госпитализации и карантина. Нацполиция и Нацгвардия обеспечат правопорядок на территории объектов, где проводится обязательный осмотр, госпитализация или карантин.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений .

перечень ограничений В Украине лабораторно подтверждены 113 случаев заболевания коронавирусом, три из них летальные, один человек выздоровел.

113 случаев Сегодня Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

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