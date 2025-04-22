Кабмин утвердил порядок создания и работы Центров национального сопротивления

Основная цель Центров – подготовка к нацсопротивлению, развитие патриотического сознания и приобретение практических навыков для защиты страны

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Правительство утвердило порядок создания и функционирования Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, разработанный Министерством обороны вместе с Офисом президента. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Этот документ определяет процедуру создания Центров, их деятельность и взаимодействие с государственными органами, местными администрациями, силами территориальной обороны ВСУ, спецоперациями и общественными организациями.

Основной целью Центров является подготовка граждан к национальному сопротивлению, развитие патриотического сознания и приобретение практических навыков для защиты страны.

Центры будут создаваться в областях и Киеве посредством коммунальных учреждений или предприятий. Инициаторами их создания будут председатели областных или городских государственных администраций, а решение об их создании будут утверждать областные советы.

Материально-техническое обеспечение Центров будет финансироваться из местных бюджетов и дополнительных источников, включая обучающее оборудование, макеты оружия, средства связи и тренажеры.

Инструкторский состав Центров будет состоять преимущественно из сертифицированных ветеранов ВСУ, а также при необходимости будут привлекаться военнослужащие Сил ТрО и ССО ВСУ. Учебные планы будут адаптированы к региональным потребностям на основе программ Командования Сил ТРО.

21 июня 2024 года Кабмин утвердил, что студенты, курсанты высших военных учебных заведений и полицейские будут проходить базовую военную подготовку.

9 января 2025 года Рада приняла в целом закон о базовой военной подготовке и внесла некоторые изменения.

15 января президент Зеленский подписал закон №12076 об особенностях взятия граждан Украины на военный учет. Среди прочего, документ предусматривает системное внедрение базовой общевойсковой подготовки для студентов — соискателей высшего образования.