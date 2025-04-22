Кабмін затвердив порядок створення та роботи Центрів національного спротиву

Основною метою Центрів є підготовка до національного спротиву, розвиток патріотичної свідомості та набуття практичних навичок для захисту країни

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Уряд затвердив порядок створення і функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву, розроблений Міністерством оборони разом з Офісом президента. Про це повідомили в оборонному відомстві.

Цей документ визначає процедуру створення Центрів, їхню діяльність та взаємодію з державними органами, місцевими адміністраціями, Силами територіальної оборони ЗСУ, спецопераціями та громадськими організаціями.

Основною метою Центрів є підготовка громадян до національного спротиву, розвиток патріотичної свідомості та набуття практичних навичок для захисту країни.

Центри будуть створюватися в областях і Києві у вигляді комунальних установ чи підприємств. Ініціаторами їхнього створення будуть голови обласних чи міських державних адміністрацій, а рішення про їхнє створення затверджуватимуть обласні ради.

Матеріально-технічне забезпечення Центрів фінансуватиметься з місцевих бюджетів і додаткових джерел, включно з навчальним обладнанням, макетами зброї, засобами зв'язку та тренажерами.

Інструкторський склад Центрів складатиметься переважно з сертифікованих ветеранів ЗСУ, а також за потреби залучатимуться військовослужбовці Сил ТрО та ССО ЗСУ. Навчальні плани будуть адаптовані до регіональних потреб на основі програм Командування Сил ТрО.

21 червня 2024 року Кабмін затвердив, що студенти, курсанти вищих військових навчальних закладів та поліціянти проходитимуть базовий військовий вишкіл.

9 січня 2025 року Рада ухвалила в цілому закон про базовий військовий вишкіл та внесла деякі зміни.

15 січня президент Зеленський підписав закон №12076 щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік. Серед іншого документ передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів — здобувачів вищої освіти.