Кабмін затвердив порядок створення та роботи Центрів національного спротиву
Уряд затвердив порядок створення і функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву, розроблений Міністерством оборони разом з Офісом президента. Про це повідомили в оборонному відомстві.
Цей документ визначає процедуру створення Центрів, їхню діяльність та взаємодію з державними органами, місцевими адміністраціями, Силами територіальної оборони ЗСУ, спецопераціями та громадськими організаціями.
Основною метою Центрів є підготовка громадян до національного спротиву, розвиток патріотичної свідомості та набуття практичних навичок для захисту країни.
Центри будуть створюватися в областях і Києві у вигляді комунальних установ чи підприємств. Ініціаторами їхнього створення будуть голови обласних чи міських державних адміністрацій, а рішення про їхнє створення затверджуватимуть обласні ради.
Матеріально-технічне забезпечення Центрів фінансуватиметься з місцевих бюджетів і додаткових джерел, включно з навчальним обладнанням, макетами зброї, засобами зв'язку та тренажерами.
Інструкторський склад Центрів складатиметься переважно з сертифікованих ветеранів ЗСУ, а також за потреби залучатимуться військовослужбовці Сил ТрО та ССО ЗСУ. Навчальні плани будуть адаптовані до регіональних потреб на основі програм Командування Сил ТрО.
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